The Hurting, el álbum de estudio debut de Tears for Fears, celebra su 40 aniversario este año. Para conmemorarlo, será reeditado como un vinilo Abbey Road Half Speed Mastered y como una mezcla Dolby Atmos recién creada por el renombrado artista y mezclador Steven Wilson. La mezcla Dolby Atmos, junto con un mix 5.1, una mezcla instrumental, el álbum original y dos canciones nunca antes escuchadas, también se lanzarán como un disco Blu-ray independiente de edición limitada exclusivamente a través de superdeluxedition.com.

Lanzado inicialmente el 7 de marzo de 1983, The Hurting incluyó tres sencillos clásicos en el Top 5: 'Mad World', 'Change' y 'Pale Shelter'. El álbum alcanzó el puesto número uno en la lista de álbumes del Reino Unido en su segunda semana de lanzamiento y fue certificado como Disco de Oro por BPI en tres semanas, permaneciendo en las listas durante más de un año y alcanzando el estatus de Platino a principios de 1985. El álbum también entró en la lista Top 40 en varios países, incluidos Canadá, Alemania y Australia. The Hurting fue un álbum increíblemente influyente en Estados Unidos, y esto se puede sentir en el trabajo de The Weeknd, Nine Inch Nails, Arcade Fire, Smashing Pumpkins y la muy exitosa versión de 'Mad World' de Michael Andrews y Gary Jules de la película de culto Donnie Darko.

The Hurting, compuesto únicamente por el miembro de la banda Roland Orzabal, es un álbum conceptual relajado que se centra en los temas de trauma psicológico infantil y la terapia Primal Scream de Arthur Janov, cuyas teorías dieron nombre a la banda. A pesar de su tema oscuro, el álbum fue un gran éxito comercial y continúa resonando entre el público más joven.

Hablando el año pasado, el cofundador de Tears For Fears, Curt Smith, comentó: “Solo lo notamos en los últimos dos años, cuando tocamos en Bonnaroo, que aparentemente es un festival mucho más joven. Esperábamos tal vez a mil personas si teníamos suerte, y se extendía más allá del saliente de la carpa y volvía por todo el camino. Estoy mirando al frente de la audiencia y todos son mucho más jóvenes que yo y todos cantan todas las letras de cada canción de The Hurting. Fue impactante para mí. Cuando lo miras retrospectivamente, tiene sentido, porque el álbum lo escribimos cuando teníamos esa edad. Esas letras resuenan con una audiencia más joven. Pero fue entonces cuando noté un cambio, cuando comenzamos a tocar en festivales y nos percatamos que había una audiencia más joven que estábamos ganando en Estados Unidos”.

Musicalmente, el álbum fue comunicado por el amor compartido de Roland & Curt por 'Remain In Light' de Talking Heads, 'Scary Monsters And Super Creeps' de David Bowie, My Life In The Bush Of Ghosts de David Byrne y Brian Eno y especialmente el tercer álbum sin título de Peter Gabriel. también conocido como‘Melt’.

Roland Orzabal “Es un álbum muy consistente y con personalidad propia. No estoy seguro de si hemos hecho un disco más emotivo desde entonces, pero me gustaría pensar que hemos alcanzado picos musicales más altos”.

La nueva Half Speed Remaster de The Hurting fue realizada por el respetado ingeniero de audio Miles Showell en los Abbey Road Studios utilizando una técnica de masterización a media velocidad que produce un corte de vinilo superior. El mix Dolby Atmos, que remezcla el álbum en audio espacial tridimensional, ha sido creada por el artista Steven Wilson, quien previamente ha remezclado para Tears For Fears: 'Songs From The Big Chair', 'The Seeds Of Love' y 'The Tipping Point' en formatos de audio espacial.

Además de la reproducción, la mezcla Dolby Atmos estará disponible como un disco blu-ray independiente con el Atmos Mix de Wilson, su mezcla 5.1 y su mezcla instrumental estéreo, así como el master estéreo original de 1985 y dos versiones inéditas redescubiertas recientemente de 'Mad World'. & 'Watch Me Bleed' producidas por Mike Howlett.