El exmodelo de ropa interior y actor de telenovelas Alfredo Adame parece no olvidar los muchos desencuentros que ha tenido a lo largo de los años con el ‘caza fantasmas’ Carlos Trejo, autor de la novela Cañitas, y ahora lo retó en televisión nacional a una pelea de artes marciales mixtas en la que pondrían punto final a su larga disputa.

Invitado al show De Primera Mano, transmitido por Imagen Televisión, el también presentador televisivo respondió a los dichos de Trejo, quien afirmó que le rompió un par de dientes en una pelea de la que no quiso revelar fecha ni lugar.

“Yo soy hombre de pocas palabras. El tipo andaba de hablador ya me le presenté y ahí tienes la respuesta: dos diente menos. Donde me lo tope así lo voy a traer, a pan y agua, aquí somos hombres, no payasos”, declaró el investigador de lo paranormal y autor de la novela Cañitas.

Ante esto, Adame lo retó ante las cámaras de televisión: “vamos a hacer un ‘mixed marital arts’, o ‘todo se vale’. Tres rounds de 3 minutos, y lo hacemos como función”.

“Te prometo que te voy a dejar paralítico, maldito infeliz, donde te pesque, y ojalá se logre (la pelea), maldito rata de mierda”, contestó Trejo mostrando lo mejor de su espíritu deportivo, y pidió cambiar las reglas “a un solo round totalmente libre” en el que pierda “el primero que se vaya al hospital”.