Taylor Swift sacudirá al cine

Nueva York — Greg Marcus lleva años en el mundo del cine, pero nunca esperó estar instando a los espectadores a sacar sus teléfonos durante una película, y mucho menos estar fabricando pulseras de la amistad en preparación para un fin de semana de estreno.

Pero ahí está el director ejecutivo y presidente de Marcus Corporation en una promoción de su cadena de cines con sede en Milwaukee, Wisconsin, ensartando cuentas mientras tararea “Shake It Off”.

Los cines se preparan para una avalancha como nunca antes habían visto, a partir del viernes, cuando se estrene “Taylor Swift: The Eras Tour”. Se espera que la película, recopilación de varios conciertos de Swift en el estadio SoFi del sur de California, se estrene con 100 millones de dólares, o posiblemente más.

La venta de entradas anticipadas en todo el mundo ya ha superado los 100 millones de dólares.

Las películas de conciertos, por supuesto, no son nada nuevo. Pero “The Eras Tour” anuncia algo nuevo y potencialmente revolucionario en la industria cinematográfica.

Dos de las mayores estrellas del planeta –Swift y, en diciembre, Beyoncé, con un acuerdo muy similar– se dirigen a los cines.

Marquesina de proyecciones

Las salas de cine son cada vez más no sólo una marquesina de proyecciones cinematográficas, sino un escenario en pantalla grande para una gran variedad de medios visuales. BTS estrenó a principios de año una película concierto, con precios de entrada más altos y horarios de proyección limitados.

La Ópera Metropolitana lleva años haciendo populares retransmisiones en directo en los cines.

Pocos artistas pueden hacer lo que Swift y Beyoncé. Es improbable que su esperado éxito se repita. Pero “The Eras Tour” podría ser el comienzo de una expansión de lo que puede ser exactamente una sala de cine.

La película, dirigida por Sam Wrench, permitirá a millones de personas disfrutar de la Gira Eras.

Además, llega con una rapidez inusitada: poco más de dos meses desde los conciertos en SoFi. La rapidez fue una de las razones por las que se dice que el padre de Swift, Scott Swift, buscó un acuerdo directo con AMC. Swift produjo ella misma la película y, con 274 millones de seguidores en Instagram, no necesitaba un estudio para promocionarla.

La aparente relación de la estrella del pop con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, no ha hecho más que aumentar la atención sobre la película.

Mientras tanto, “Taylor Swift: The Eras Tour” está a punto de convertirse en la película de conciertos más taquillera de la historia en unos dos días de estreno. Sin tener en cuenta la inflación, “Justin Bieber: Never Say Never”, de 2011, ostenta esa marca con 73,1 millones de dólares en toda su carrera. Teniendo en cuenta la inflación, será difícil que “The Eras Tour” alcance a “Woodstock”, que recaudó 50 millones de dólares en 1970, un total que se traduce en casi 400 millones de dólares hoy en día.