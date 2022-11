Taylor Swift, la máxima ganadora de los MTV EMAs 2022

Ciudad de México.- ¡Taylor Swift lo volvió a hacer! La cantautora fue la principal ganadora de los MTV Europe Music Awards 2022, que se celebraron este domingo en el PSD Bank Dome en Düsseldorf, Alemania.

La intérprete, que sorprendió a sus fans con su presencia desde la alfombra roja, se llevó cuatro premios: Mejor Artista, Mejor Video, Mejor Pop y Mejor Video de Larga Duración por "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)".

Esta fue la segunda victoria de Taylor Swift al Mejor Video, pues hace tres años triunfó por su "YO!", un sencillo en colaboración con Brendon Urie.

Rita Ora y Taika Waititi, esposos en la vida real, fueron los encargados de conducir la ceremonia, que contó con las actuaciones de varios de los ganadores y nominados de la noche, como David Guetta y Bebe Rexha, Muse y Gorillaz, entre muchos otros.

El mexicano Luis Gerardo Méndez y el español Miguel Ángel Silvestre fueron algunos de los presentadores del evento, en donde Anitta ganó como Mejor Artista Latino y BTS condecoró a su "Army" con el premio de Mejores Fans.