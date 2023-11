Taylor Swift, artista más escuchada de Spotify en 2023

Ciudad de México.- Este año ha sido monumental para Taylor Swift, pues además de tener una exitosa gira The Eras Tour, ha dominado la plataforma de streaming Spotify.

La cantante, de 33 años, encabezó la lista de los artistas más reproducidos, con más de 26.1 mil millones de reproducciones en todo el mundo, según datos de Spotify Wrapped.

Marcando un hito en su carrera, la intérprete de "Cruel Summer" desplazó a Bad Bunny, quien lideró las listas el año pasado y ahora se encuentra en segundo lugar.

"Solo quería decir a cualquiera que haya escuchado mi música este año, en cualquier parte del mundo, gracias.

"Ser nombrado Mejor Artista Global de Spotify en 2023 es realmente el mejor regalo de cumpleaños/fiestas que me podrías haber dado", dijo Swift en redes sociales.

Como gesto de agradecimiento a sus leales seguidores, la estadounidense lanzó en streaming la canción "You're Losing Me (From The Vault)", que forma parte de su álbum "Midnights".

"En serio, nos hemos divertido MÁS este año en la gira y ahora esto", agregó.

Además de su destacada posición como la artista más reproducida, los álbumes de Taylor Swift también conquistaron los rankings de Spotify. A nivel mundial, Midnights se ubicó en el segundo lugar, solo detrás de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny.

Miley Cyrus y Peso Pluma también triunfan en Spotify

"Flowers", de Miley Cyrus, fue la canción más reproducida a nivel mundial con mil 600 millones de escuchas; mientras que en Estados Unidos ocupó el tercer lugar.

El tema fue lanzado el 13 de enero, coincidiendo con el cumpleaños de su ex marido, Liam Hemsworth, a quien le hace una serie de indirectas.

Por su parte, Peso Pluma fue el artista mexicano más escuchado globalmente en 2023.

El cantante de corridos tumbados ocupa el quinto lugar en la lista de artistas más reproducidos a nivel mundial de 2023, entre Drake y Feid. En Estados Unidos está en el décimo lugar.