Tarantino rechazó a Johnny Depp para 'Tiempos Violentos'

Ciudad de México.- Quentin Tarantino reveló que Johnny Depp estaba en una lista de posibles actores para el elenco de su cinta Tiempos Violentos (Pulp Fiction).

Lo anterior se debió a que en la "lista de deseos", difundida en redes sociales, aparece el nombre de Johnny Depp, por lo que Tarantino fue cuestionado sobre su decisión de no darle el papel al protagonista de Piratas del Caribe, seleccionando a Tim Roth para interpretar a Pumpkin.

"No sabía exactamente quién quería que interpretara tal o cual papel, así que escribí una lista gigante con un montón de nombres. Quería que todos fueran preaprobados por el estudio y no sabía si iba a funcionar, si me gustaría vibrar con la persona o incluso si haría un buen trabajo, pero quería que los aprobaran", dijo Tarantino.

El estudio también cuestionó en su momento la elección de Roth sobre Depp, poniendo la condición a Tarantino de que no le ofrecerían el papel a Roth hasta que los demás candidatos al papel lo rechazaran.

"¿Creen que Johnny Depp interpretando el papel de Pumpkin en esta película, que es la escena de apertura y la escena de cierre, nada más, creen que eso agrega mucho a la taquilla?" fue la respuesta del cineasta para poder incluir a Roth en el elenco de Tiempos Violentos y rechazar a Depp.