También exploran el lado ‘b’

Cada temporada de este divertido y profundo programa de historia de la música de Last Podcast Network aborda un género diferente -punk, música alternativa y experimental, hasta ahora- a través de la lente de las bandas que lo definen.

Conducido por el dúo formado por Marcus Parks (conocido por el éxito sobre crímenes reales "Last Podcast on the Left") y Carolina Hidalgo, "No Dogs in Space" dedica varios episodios al catálogo de cada artista, destacando no sólo a pesos pesados como Joy Division y Velvet Underground, sino también a grupos más oscuros. Algunos temas reciben cinco o seis episodios, mientras que otros sólo uno, pero todas las entregas están repletas de información, anécdotas y hechos, que muestran cómo la música está moldeada por su contexto social.

El análisis de la música contemporánea no es mucho más granular que en este podcast de acertado título, en el que cada temporada está dedicada a un único álbum, una canción por episodio. Hay algo lujoso en la experiencia auditiva de "Dissect", que anima al oyente a saborear cronológicamente un álbum de principio a fin.

La serie ha presentado clásicos modernos como "To Pimp a Butterfly" de Kendrick Lamar, "Lemonade" de Beyoncé y "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" de Kanye West. Cole Cuchna, licenciado en composición musical, ha dicho que empezó el programa en 2016 para ver si podía tomar el análisis académico técnico reservado normalmente a la música clásica y aplicarlo al hip-hop. Los resultados hablan por sí solos.

Escudriñan a The Beatles

No es de extrañar que haya una enorme selección de podcasts de los Beatles entre los que elegir, y tampoco es de extrañar que algunos puedan parecer redundantes.

En cada episodio, los dos presentadores, Jason Carty y Steven Cockcroft, profundizan en un pequeño segmento del canon de los Beatles -a menudo un año, una canción o un incidente concretos- y lo contextualizan dentro de la historia más amplia de la banda. Carty y Cockcroft poseen una impresionante experiencia en los Beatles, y no hay detalle demasiado esotérico para su atención.

Esta impactante serie de NPR se centra en la compleja historia de todo un género. La primera temporada, estrenada en 2020, ofrecía un examen matizado de los vínculos entre el hip-hop y el encarcelamiento masivo en Estados Unidos.

En marzo, "Louder Than a Riot" regresó para una segunda temporada, su primer episodio vinculado al juicio por agresión de Tory Lanez, un evento que encapsuló el abuso sexista y racista superpuesto que las raperas negras como Megan Thee Stallion dicen que enfrentan. Su segunda y última temporada explora cómo el hip-hop ha perpetuado la opresión de los grupos marginados, a pesar de la génesis del género como voz de los que no son escuchados.

