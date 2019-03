También es pintora

Ciudad de México — Yalitza Aparicio conquistó al público por su talento, autenticidad y personalidad poderosa.

Pero en una entrevista, la actriz dejó ver algunas otras facetas que pocos conocen de ella.

Por ejemplo que acostumbra madrugar o que le encanta la pintura y de vez en cuando se da tiempo de tomar su paleta, pinceles y óleos y plasmar lo que la hace feliz.

“Mi vida la diseño con lo que me hace sentir bien. Siempre trato de elegir las cosas que sé que me pueden ayudar más adelante, que me hacen sentir cómoda, y no olvidarme de eso”, expresó.