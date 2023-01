Talento sin fronteras

Gracias a su talento y perseverancia el guitarrista chihuahuense Jesús Fuentes Ramírez cumple uno de sus sueños.

Después de egresar del Conservatorio de Música de Chihuahua, logró obtener una beca para continuar con su maestría en el Conservatorio Real de Escocia, donde actualmente radica.

Fue en noviembre del 2022 cuando participó en el ‘Gran Guitar Weekend’, concurso anual que realiza TheRoyal Conservatoire of Scotland, en el cual obtuvo el primer lugar. En entrevista para El Diario, compartió su experiencia, sobre su trayectoria, su linaje y proyectos en puerta.

“Es el primer concurso internacional que he ganado y fue muy gratificante, sobre todo porque representó un sesgo latinoamericano. Vengo de una familia que no tiene mucha solvencia económica, el arte está lleno de gente con solvencia porque el arte no es rentable. Ahora que concursé con personas de todo el mundo, que vienen de otras realidades, un poco más sencillas que las del joven promedio mexicano, lo logré a pesar de todas las dificultades que he pasado. Conseguí dar un paso más en mi carrera”, mencionó Fuentes Ramírez.

Obtener esta beca es complejo, por lo que contar con este reconocimiento tiene doble significado para el artista.

“Ese evento fue un momento decisivo en mi carrera, ya que fue cuando me di cuenta de que a la gente le gustaba mi trabajo. Ese concurso fue muy importante, porque en el jurado estaba el guitarrista francés Judicaël Perroy quien es considerado uno de los mejores músicos académicos actuales. Estuve muy cerca de no participar, pero al ganar supe que iba por buen camino y que lo estaba haciendo bien”, indicó.

Su motivación

La familia, su entorno, aprender a tocar la guitarra lo mejor posible, su Estado Chihuahua, el país son fuente de inspiración para el chihuahuense de 29 años. Siento que México es un país que necesita mucho del arte para escapar de esta realidad que afrontamos, que es tan difícil”, aseveró.

El guitarrista cuenta con una trayectoria de 16 años y un linaje musical de su familia paterna.

Su padre, Urbano Nabor Fuentes Lozano, mejor conocido en el ambiente artístico como ‘Claro Franco’, dedicó gran parte de su vida al resguardo de la música tradicional de Chihuahua.

“Mi papá fue mi primer maestro de guitarra y empecé como buen chavalo norteño, quería tener una banda de rock y ser famoso. Después entré a estudiar al Conservatorio de Chihuahua y cuando tuve contacto con la música clásica y los excelentes maestros del conservatorio me gustó mucho. Fue cuestión de un par de años para darme cuenta de que la guitarra clásica es un instrumento muy íntimo en el que uno decide cómo crear el sonido. Eso influyó en mi decisión de elegir este instrumento”, contó.

Entre los planes de Jesús está estrenar un par de obras de compositores chihuahuenses en el Reino Unido, con el objetivo de demostrar cómo se crea música en Chihuahua, así como regresar a casa e integrarse a alguno de los cuerpos educativos, ya sea a la Facultad de Bellas Artes o al Conservatorio, para subir el nivel y formar mejores artistas.

"A pesar de las adversidades que se enfrentan diariamente el Conservatorio de Chihuahua, como el espacio y las instalaciones, logré imponerme frente a los europeos. Estoy seguro de que existen excelentes guitarristas en mi estado. El conservatorio puede retribuir mucho a la sociedad, usando el arte como vehículo para mejorar”, finalizó Fuentes Ramírez.

