Talento juarense llega a los premios Óscar

Ciudad Juárez— Alfonso de la Cruz es un juarense que participó en la producción de la cinta animada "Spider-Man: Un Nuevo Universo", la cual ganó el Óscar a la Mejor Película Animada.

De la Cruz estudió la carrera de Animación y Arte Digital en campus Ciudad Juárez y actualmente trabaja en Sony Pictures Imageworks, publicó el Tecnológico de Monterrey a través de su portal oficial.

En noviembre del 2017 comenzó con el proyecto de “Spider-man. Into the spider-verse“ trabajando como artista de color, luz y composición. "Spider-Verse visualmente tiene un estilo muy diferente al de otras películas animadas que Sony ha producido, ya que requería un proceso extra y trabajar de manera diferente para dar con el look final." comenta Alfonso a CONECTA. Sin duda, la película transmite al espectador la sensación de estar viendo un cómic en la pantalla grande, demostrando el talento y visión artística de los egresados.

“En el estudio convivimos la mayoría por ser mexicanos, vamos a comer en grupo de vez en cuando o nos ayudamos en español con dudas de trabajo.“ comentó de la Cruz sobre su relación con los otros mexicanos que formaron parte del proyecto. De 100 artistas que formaban parte de la producción, 24 eran mexicanos y 7 de ellos eran EXATEC.

La animación está nominada al premio Óscar por mejor película animada y Alfonso no podría estar más feliz. "La verdad es que me da mucho gusto que se reconozca un trabajo con una propuesta visual diferente" comentó en su entrevista para CONECTA. Los premios se llevarán a cabo el próximo 24 de febrero y asistirán los directores, productores y supervisores de efectos visuales.

El filme ya ha sido nombrado ganador de los premios BAFTA’s y los Golden Globes por mejor película animada donde también competían "Los Increíbles 2", "Isla de Perros" y "Ralph Rompe el Internet".

La visión y creatividad de Alfonso no acaban en "Spider-man". En 2014, De la Cruz escribió y dirigió su propio cortometraje animado llamado "9:30 am", el cual ganó mejor corto en el Festival Internacional de Morelia y se proyectó en festivales internacionales como Annecy en Francia, Stuttgart International Festival of Animated Film y Ottawa Animation festival.

Además, De la Cruz trabajó en la animación del video musical “Fuegos Artificiales” de Clemente, con Sony en las animaciones de Storks, Smurfs: Lost Village, The Meg, Emoji Movie y Angry Birds 2 y con MPC en “Ghostbusters” y “The Finest Hours” y continúa haciendo freelances de animación como director o generalista.

Un consejo que Alfonso De la Cruz le puede dar a cualquiera que desee seguir sus pasos es que disfruten del proceso creativo y se olviden de las opiniones ajenas. "Lo más importante de escribir o producir historias es disfrutar el proceso creativo. Eso es más valioso que tener como objetivo a que al proyecto le vaya bien en festivales o le guste a los demás."

Aún se puede visualizar la película "Spider-man into the Spider-verse" en cines y próximamente estará a la venta en DVD y Blu-Ray.