Talento en movimiento

Con 23 años, a Lorena Jaramillo la respaldan 19 de trayectoria dentro de la danza, fue en Chihuahua donde dio sus primeros pasos en el ballet. A los 18 años emigró a Nueva York, donde estudió en la Universidad Marymount Manhattan, en el conservatorio de danza.

Su pasión como bailarina la ha llevado a incursionar en la danza contemporánea y es instructora en tres compañías dancísticas, además de realizar presentaciones con otros grupos.

De pequeña, Lorena vivió en la capital del Estado Grande, donde empezó su entrenamiento de danza clásica a la edad de 4 años, en la academia ‘Ballet Concierto de la Ciudad de Chihuahua’. Luego, continuó sus estudios en la CDMX, de donde es oriunda.

“A los15 años hice audiciones para entrar a la escuela ‘Joffrey Ballet School’ en New York, y me aceptaron, hice dos cursos de verano ahí, fue mi primer acercamiento a New York en su escena de danza y me mude para continuar mis estudios y obtener mi licenciatura en danza. Me gradué el año pasado y tengo un año como bailarina profesional”, dijo Lorena Jaramillo en entrevista para El Diario.

“La danza es un compromiso de todos los días, se debe tener una verdadera pasión para forjar una carrera y para mí lo más difícil fue mantener esa perseverancia de seguir practicando, gracias esto al apoyo de mi mamá quien siempre me impulso a seguir desde chiquita con esta disciplina”, comentó.

Compartió que su amor por la danza, es algo que trae en su ADN, esto por parte de un hermano de su papá, quien fue bailarín Raúl Platas Jaramillo; quien ha sido parte fundamental para que Lorena continuara en la danza “mi tío convenció a mi papá ya que él quería que me dedicara a otra cosa, así que me ayudo a seguir mi sueño”, indicó.

Jaramillo dice tener bien arraigado el recuerdo de Chihuahua, debido que sus inicios fueron aquí.

“Recuerdo a toda la gente tan noble y siempre me sentí como en casa, en algún momento viví también en Coahuila y de verdad la gente del norte es muy cálida”, narró.

“Para mi bailar es la forma más honesta de expresarme, es mantenerme conectada con los lugares donde crecí como Chihuahua, México, me acuerdo de todas las personas que me han instruido durante estos años y es la manera de cómo conozco y conecto con otras personas, así que para mí el movimiento es esencial”.

