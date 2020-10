Talento a la máxima expresión

Cortesía Telón de Arena / “La posibilidad del teatro está en el trabajo colectivo, si he logrado tener éxito y permanecer es porque he trabajado mucho, la suerte también se construye, pero mi mayor fortuna es conformar el colectivo de Telón de Arena, junto a César Cabrera, gran maestro chihuahuense, así como Guadalupe de la Mora, con un equipo de más de 50 personas que integramos la compañía” Cortesía Telón de Arena / La actriz chihuahuense ha trabajado en todos los ámbitos del teatro: actuación, dirección, producción y dramaturgia Cortesía Telón de Arena / La actriz chihuahuense ha trabajado en todos los ámbitos del teatro: actuación, dirección, producción y dramaturgia Cortesía Telón de Arena / La actriz chihuahuense ha trabajado en todos los ámbitos del teatro: actuación, dirección, producción y dramaturgia Cortesía Telón de Arena / La actriz chihuahuense ha trabajado en todos los ámbitos del teatro: actuación, dirección, producción y dramaturgia Cortesía Telón de ArenaCortesía / La actriz chihuahuense ha trabajado en todos los ámbitos del teatro: actuación, dirección, producción y dramaturgia

Loca, divertida, una persona de buenas intenciones, es así como a la actriz juarense Perla de la Rosa le gustaría ser reconocida, en la posteridad. Por lo pronto, para la actriz de 59 años celebrar cuatro décadas de trayectoria y recibir el aplauso del público chihuahuense, será el mejor reconocimiento a su incansable quehacer histriónico.

Imparable como promotora cultural, dramaturga, formadora y eterna defensora de los derechos humanos, hace cuarenta años Perla de la Rosa dejó el mundo de los fríos números, por el calor del aplauso, las tablas y los reflectores.

Para celebrar, Perla retoma el monologo ‘Más vale sola que mal acompañada’, que se presenta este 4 de octubre en el Teatro de los Héroes a las 7 de la tarde, evento abierto al público, que también se transmitirá en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado.

“Es un monólogo de mi autoría y está basado en algunas ideas del escritor italiano Darío Fo. Se trata de una farsa cómica que aborda temas de la violencia intrafamiliar”, dijo Perla en entrevista para El Diario.

"Más vale sola que mal acompañada" es una puesta que la actriz y formadora de histriones montó desde 1991 y este año cumple 400 representaciones.

Refirió que este regreso al escenario ha sido muy emocionante después de seis meses de confinamiento.

“Para mantenerse en un oficio tan complicado como es el de ser actor hay que tener determinación. La resistencia premia y lo que me ha enseñado es el disfrutar el estar en escena, porque la risa es una conexión que al actor nos brinda mucha libertad”, aseveró.

De la Rosa dirige Telón de Arena, compañía de artes escénicas fundada y establecida en Ciudad Juárez, la cual ha alcanzado notoriedad internacional como una de las más importantes agrupaciones exponentes del teatro en la frontera.

A pesar del aplauso y las satisfacciones que la actuación y la vida en el teatro le han dejado a Perla, la también directora y productora asegura que para ella ha sido difícil llegar hasta este momento de su vida.

“El asumir las condiciones de dificultad de la profesión, el prejuicio de mi familia, porque en mi generación no era de buen vivir dedicarse a la actuación había una condena moral. Tengo una familia por un lado muy revolucionaria, pero mi madre era del ala conservadora”.

“Había muchos señalamientos sociales y la condición de los artistas en este país ha sido difícil en términos económicos; yo tengo buenas condiciones porque soy catedrática de la UACJ, pero si no fuera por eso y si viviera nada más como actriz, no tendría seguridad social ni tendría médico, que es lo que pasa con la mayoría de los artistas, porque no somos considerados de actividad esencial”.

El próximo proyecto lo está trabajando con el maestro Luis de Tavira y se trata de ‘Madre coraje y sus hijos’ de Bertolt Brecht, montaje en el que hay que cantar, hacer coreografías y una producción ambiciosa.

https://www.facebook.com/watch/?v=346084016594439