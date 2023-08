Tachan de 'patética' versión live action de 'Blancanieves' de Disney

Ciudad de México.- El hijo de David Hand, director de la cinta de Blancanieves en 1937, criticó duramente la cinta live action de Blancanieves próxima a estrenarse, la cual es un remake de la cinta original de una de las princesas de Disney.

"Es patético y hace que mi padre y el propio Walt Disney se revuelquen en sus tumbas", expresó David Hand hijo al diario Telegraph.

PUBLICIDAD

El indignado hijo del director declaró que es una cinta "políticamente correcta", pero que esto solo la hace insultante y parte de la torrente ideológica "woke" (expresión para referirse a movimientos ideológicos radicales y progresistas de izquierda).

"Quiero decir, es un concepto completamente diferente, estoy totalmente en desacuerdo con él y sé que mi padre y Walt también estarían muy en desacuerdo con él", aseveró.

Cabe resaltar que la nueva versión de Blancanieves no contará con un príncipe azul, por lo cual solo será reemplazado por un personaje llamado Jonathan, y Blancanieves será interpretada por la actriz estadounidense Rachel Zegler, de origen colombiano y polaco.

Zegler, por su parte, criticó públicamente la cinta original, tachandola de "desactualizada" por la forma de actuar de los personajes protagónicos.

"La caricatura original salió en 1937 y evidentemente hay un gran enfoque en su historia de amor con el chico que literalmente la acecha. Raro, raro", declaró en una entrevista con el canal Extra TV.

Hand también expresó que los productores deberían buscar nuevas ideas y no solo reciclar las ya existentes.

"No deberían usar un clásico y reescribirlo a su propia manera. Escoge otra cosa y crea nuevos personajes. Si quieres has esto (refiriéndose a los remakes live action), pero no destruyas o intentes destruir algo que es una pieza clásica hermosa", dijo.