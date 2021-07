Surrealista y rimbombante

CANNES— Casi una década después de presentar la inclasificable Holy Motors a concurso en el festival de Cannes, el cineasta francés Leos Carax ha regresado a la Croisette para levantar el telón de esta 74 edición con otra obra difícil de catalogar que ha arrancado los aplausos de una mayoría de la prensa acreditada.

Annette es un musical bizarro, desconcertante, fascinante, excéntrico, mágico, que atrapa desde su primera escena, con una voz en off que nos invita a contener la respiración ante lo que vamos a ver y dar paso a un brillante plano secuencia que va uniendo a los protagonistas a cantar en la calle.

La película parte de un libreto escrito por los hermanos Ron y Russell Mael, integrantes de la banda de rock Sparks, que ha compuesto todas las canciones. Se podría decir que Annette es la historia de un amor pasional al que seguimos desde su inicio que no acaba precisamente como un cuento de hadas.

La chispa comienza con el romance entre Anne (Marion Cotillard), una estrella de la ópera dulce y tímida, y Henry (Adam Driver), un comediante amante de las motos que triunfa haciendo reír al público con grandes dosis de provocación. Su apodo es el de 'Gorila de Dios' y enfundado en un albornoz verde fumando un cigarrillo tras otro, enloquece a la audiencia dando vueltas a su micrófono con su humor incisivo.

Locos de amor y carne de cañón de la prensa rosa, que sigue todos sus pasos, la pareja tiene una hija, la Annette del título, una niña misteriosa desde su peculiar nacimiento. Carax ha creado una marioneta para el personaje, una especie de Pinocho de mirada dulce que apenas dice palabra e intuye mucho.

La llegada del bebé irá paralela a un descenso a los infiernos del rudo Henry, mientras su pareja brilla con su espectáculo de ópera, expirando su último aliento cada noche en escena. Hasta que una noche todo se acaba por torcer y Henry no tendrá más remedio que ocuparse de su hija de una forma poco ética.

El filme cuenta con una puesta en escena asombrosa donde el director de Los amantes del Pont-Neuf da rienda suelta a su imaginación libre y por momentos absurda, sin que por ello pierda un ápice de emoción y locura.

Como si estuviéramos ante un cuento con moraleja, que habla de los excesos violentos que puede acarrear la fama o el hecho de no saber gestionar las emociones, tal y como le ocurre al personaje de un Driver desatado que convence y sorprende en un papel muy distinto y desafiante.

"Se trata de una visión muy personal de un hombre que es una mala persona, artista y padre, pero no tiene una mirada indulgente. No filmamos un juicio", ha señalado Adam, para incidir que "hay que tener cuidado para no acabar mal porque a veces nosotros mismos podemos ser nuestro propio enemigo". Ha comentado que no imaginó la película, aunque "la trabajé como una ópera: recibes el libreto y luego intentas crear un mundo".

Marion Cotillard, que grabó sus canciones en directo, se ha referido a la dificultad del rodaje y de prepara su voz para las escenas en las que cantaba. "El sonido cambiaba con el movimiento del cuerpo. Me entrené moviéndome mucho, caminando, corriendo", ha dicho la ganadora del Oscar por interpretar a Edith Piaf en La vida en rosa, una película "muy diferente en la que no cantaba de verdad".

Para la actriz francesa el rodaje ha sido duro, "cada día era una sorpresa", y sobre el tema de la celebridad ha añadido que "todos tenemos necesidad de reconocimiento. Ese aspecto de la película me resultaba muy interesante. En mi vida personal ha sido un tema muy importante el porqué necesitas ser querida por tanta gente que ni siquiera conoces, y cómo eso puede desarrollar tu confianza pero también destruirte, sobre todo si no te quieres lo suficiente".