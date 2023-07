Surgen nuevos testimonios en contra de Kevin Spacey

Ciudad de México.- Una presunta víctima de Kevin Spacey declaró en la corte de Reino Unido que el actor tocó sus genitales y después lo hostigó con preguntas sexuales durante un evento benéfico ocurrido en 2005.

Durante la sesión fue reproducida una entrevista que se le hizo a una de las supuestas víctimas en la que él mencionaba los sucesos ocurridos en un evento benéfico con el actor en 2005. En dicha entrevista, el denunciante aclaró que Spacey asistió al evento oliendo a alcohol y con un aspecto demacrado.

El denunciante continuó explicando que aquel día al estar a solas con el actor, este último procedió a acercarse demasiado para hacerle preguntas sexuales incómodas y altamente subidas de tono como: "¿Hemos cogido?", "¿Cómo es tu pene?", "¿Tienes un gran pene?".

Después dijo que ante esta situación se sintió absolutamente incomodó. Sin embargo, después de ser atosigado, explicó que el actor procedió a apretar sus genitales con fuerza.

"Me sujetó con tanta fuerza que fue doloroso", agregó.

El denunciante explica que ante estas agresiones, él finalmente terminó empujando a Spacey y diciendo "no soy así", a lo que en respuesta el actor sólo soltó una risa.

Cabe resaltar que, durante la sesión, el denunciante explicó que guardó por tanto tiempo sus acusaciones porque consideraba que para muchos el actor ganador del Óscar era un "niño de oro". Intocable en cierto sentido.

El otro hombre que acusa a Kevin Spacey de agresión sexual afirmó que el actor estadounidense le dijo que estuviera "tranquilo" al intentar besarle y agarrarle por la entrepierna, de acuerdo con un testimonio escuchado durante el juicio a la estrella de Hollywood.

Según un video reproducido en el juicio, la presunta víctima, que por razones legales no puede ser identificada, afirmó en un interrogatorio con la policía que conoció a Kevin Spacey en un pub de la región de Cotswolds, en el suroeste de Inglaterra, en 2013, y que, estando allí, el actor se unió a su grupo de amigos.

Según él, Spacey les propuso "continuar la fiesta" con alcohol en la casa en la que estaba viviendo. Allí fueron el denunciante y otras personas, explicó la presunta víctima, que contó que, por error, dejó que el perro del actor saliera de la propiedad.

Explicó, se disculpó ante Kevin Spacey, que lo abrazó diciéndole que no se preocupara.

"Me estrechó en sus brazos, le di algo así como una palmadita en la espalda. En ese momento, me besó dos veces en el cuello y me agarró por la entrepierna. Me dijo dos veces: 'estate tranquilo, estate tranquilo'. Puse el brazo entre nosotros y lo empujé contra la pared. Le dije: 'lo siento, chico, no juego en esa pista'", explicó el hombre declarándose "conmocionado".

El actor de Seven actualmente es juzgado en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, por 12 cargos de agresión sexual contra cuatro hombres. Los cuales no pueden ser nombrados públicamente según la ley de Reino Unido.