Lil Boo, la intérprete femenina juarense con más oyentes mensuales según registros de Spotify, acaba de lanzar ‘Supernova’, álbum que concentra 13 temas inéditos que suenan a hyperpop, electro pop, trap y R&B.

Con letras melancólicas y una propuesta audiovisual de la que se ha hecho cargo, la cantante y compositora de 21 años entrega a sus seguidores este disco, luego de haberse dado a conocer en 2020 lanzando de manera constante sencillos a través de las plataformas digitales.

Pamela Piria –su nombre de pila- ha llegado a escuchas internacionales gracias a canciones como ‘Júpiter’, ‘Venus’ y ‘Urano’; la primera en mención está por llegar al millón de reproducciones en YouTube.

Ahora con ‘Supernova’ ha desarrollado la historia de un personaje que, abrumado por la maldad del mundo, crea un alter ego para protegerse y a medida que se sumerge en ese papel, descubre el poder y la oscuridad que lleva dentro.

“Sin embargo, pronto se da cuenta de que su alter ego comienza a consumirla, desdibujando las líneas entre la realidad y la ficción”, explica Lil Boo, quien dice que ‘Supernova’ invita a reflexionar sobre la complejidad humana y el precio que a veces pagamos por enfrentarnos a la perversidad que nos rodea.

“La música y las letras nos muestran los altibajos emocionales y los constantes cambios de humor que pueden experimentar las personas con doble personalidad o bipolaridad. Este álbum nos desafía a comprender y aceptar la complejidad de estos estados mentales”.

Explosión estelar

El álbum fue grabado en Bunker Studios. En los créditos aparecen como productores Pamela Piria y José Chávez, y en los visuales Xux Diego, Kidd cold y Explicit lyrics.

“Le puse así al álbum porque soy una persona que ha vivido constantemente con inseguridades, entonces cuando uno se desapega de lo que va a decir la gente es cuando realmente explota, y eso es la supernova, es cuando una estrella explota. Cuando me dejó de importar lo que pensaran de mí, fue cuando exploté”.

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas en el Tec de Juárez, Lil Boo siempre estuvo en contacto con la música, pues su papá fue integrante de varias bandas de rock.

Además, recuerda, desde niña le gustaba actuar, cantar y disfrazarse, “me acuerdo que desde chica hacía mis propias melodías y las cantaba. Siempre se me dio escribir y componer, me gustaba expresar lo que sentía”.

Así mantuvo la inquietud en un plano casero, pero con la llegada de la pandemia y el encierro tuvo la necesidad de crear y compartir sus composiciones.

“Fue difícil para mí porque me generó ansiedad e incertidumbre lo que estaba pasando. A partir de ahí empecé a escribir y me di cuenta que eso me hacía sentir mejor, y cada vez fui avanzando. Al principio no sabía hacer una melodía ni cantar, pero con el tiempo me apliqué e investigué sobre composición, y fue cuando aprendí que tiene sus fórmulas. Luego aprendí a hacer entonaciones, armonías y lo hice sola. Ese proceso fue muy autodidacta y de mucha práctica. Uno tiene el criterio de decir ‘está bien, pero puedo mejorar’, y así es como trato siempre de mejorar lo que estoy haciendo”.

“Después me di cuenta que la música no nada más era componer y cantar, sino que requiere de imagen para comercializarla, y todo eso lo ligué con mi carrera, estoy mezclando negocios y música, que son dos cosas que me gusta hacer, y fue cuando esto empezó a crecer más”, agrega Lil Boo.

Para llegar a promediar los 30 mil oyentes mensuales en Spotify la chica es constante y periódicamente ofrece alguna novedad.

“Siempre me levanto y checo mis números, veo cómo le voy a hacer para avanzar porque cuando algo te apasiona estás viendo cómo crecer en eso, y tienes que adaptarte a lo nuevo de la industria, tienes que estar actualizándote”.

Es hasta ahora que sabe que cuenta con un buen número de seguidores que lanza ‘Supernova’, disco que pronto estará presentando en vivo en Ciudad Juárez y en otras plazas de la república.

Lil Boo