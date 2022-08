Supera 'Top Gun: Maverick' a 'Titanic' en taquillas de EU

Ciudad de México.- La cinta Top Gun: Maverick le arrebató el séptimo puesto a Titanic en el listado de las películas de Hollywood más taquilleras de la historia.

Según información del portal Variety, el proyecto fílmico protagonizado por Tom Cruise, logró recaudar 662 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos.

Aunque los números favorecen al filme protagonizado por Tom Cruise, se recalcó que a nivel internacional, Titanic se queda en su lugar debido a que contó con 2.2 mil millones de dólares recaudados en taquilla, comparados con los 1.5 millones de Top Gun: Maverick.

La lista de los cinco principales estrenos tiene presente las películas Black Panther (con 700 millones de dólares), Avatar (760 mdd), Spider-Man: No Way Home (804 mdd), Avengers: Endgame (853 mdd) y Star Wars: The Force Awakens (936 mdd).

Además de este récord, Top Gun: Maverick se coronó como la producción de Paramount más grande de la historia de la compañía.

La franquicia de Top Gun sigue cosechando éxitos, ya que la entrega de 1986 ha recaudado 1.3 mil millones hasta la actualidad.

Top Gun: Maverick fue dirigida por Joseph Kosinski, quien capturó la experiencia de Pete "Maverick" Mitchell (interpretado por Cruise) décadas después del primer filme de la franquicia.