Supera Sofía Vergara su etapa de divorcio

Ciudad de México.- Sofía Vergara se sinceró frente a las cámaras, al compartir cómo fue que vivió la etapa de su divorcio de Joe Manganiello el año pasado. Durante una entrevista con el programa Sunday Mornings de CBS, la actriz, quien actualmente se encuentra promocionando el estreno de la serie Griselda, donde encarna a la protagonista, habló abiertamente sobre la reciente etapa por la que cruzó tras su separación. La estrella de Modern Family recordó el momento en que su vida personal pasó a convertirse en una noticia internacional, a lo cual responde que no le sorprendió que eso ocurriera, sino al contrario, se esperaba que fuera algo más fatalista. "Sí, por supuesto, estás ahí arriba y eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a suceder. No puedes ocultar esas cosas. "Pero no estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser. Me sorprendió y, ellos, simplemente dijeron lo que era y eso fue todo", dijo. La actriz añadió que ha salido adelante tras el divorcio, por lo que ahora dice sentirse bien y enfocada en sus proyectos. La también presentadora de televisión ha demostrado que ya dio vuelta a la página en cuanto a su situación amorosa, luego de ser captada con su doctor, Justin Saliman, por la prensa estadounidense. En otoño de 2023, una fuente reveló a Entertainment Tonight que Vergara y el médico han estado saliendo y "se gustan mucho, pero Sofía también se está tomando las cosas con calma. Ellos se divierten mucho juntos y Sofía siempre mantiene a todos a su alrededor riendo y con un espíritu positivo. A Justin le gusta que se enorgullezca de mantener su vida personal en privado, que sea sincera y honesta, y que pueda ser su auténtica yo con él". A principios de diciembre del año pasado, Joe Manganiello presumió su amor con la presentadora Caitlin O'Connor, luego de que en julio, él y Sofía anunciaran su divorcio, en ese entonces, la prensa americana reportó que la ruptura se registró porque el actor quería convertirse en padre.