Supera la serie 'Dr. Death' la ficción

Ciudad de México.- Paolo Macchiarini se hizo famoso cuando se convirtió en el primer doctor en hacer un trasplante de tráquea sintética. Los avances en la ciencia y en sus técnicas lo situaban como un genio de la medicina moderna.

Hay un aspecto en el que encuentro alguna conexión con este personaje y es el hecho de que él creció en diferentes lugares hablando diferentes idiomas y que ha sido también mi experiencia de vida

Sin embargo, todo cambió cuando descubrió que todo su ingenio estaba basado en una gran mentira y varios de sus pacientes murieron tras su intervención, además de que no todas estaban en un estado tan desesperado para justificar la cirugía.

Esta es la historia, basada en hechos reales, que explora la segunda temporada de Dr. Death, donde Édgar Ramírez se mete en la piel del cirujano, durante ocho capítulos que se estrenan el próximo 15 de mayo por Universal+.

"Antes de que me invitaran a hacer el proyecto, yo no sabía nada de este caso y me sorprendió que algo tan serio pudiera haber sucedido durante tanto tiempo y bajo la vigilancia de instituciones tan respetables en todo el mundo. Estaba realmente impresionado desde el punto de vista periodístico y dramáticamente también porque nuestro programa estaba tan bien escrito que quise hacerlo de inmediato.

"Hice algunas investigaciones, pero ya todo estaba en la página, así que quería familiarizarme con aspectos de los tecnicismos, también la ética de trabajo en nombre de los buenos cirujanos, cómo operan moral y éticamente, poner todo eso en el fondo de mi cabeza", contó Ramírez, en entrevista.

La serie, además está inspirada en el exitoso podcast sobre crímenes reales de Wondery y retrocede en el tiempo para revelar cómo Macchiarini realizó cirugías experimentales, sin sustento científico, engañó a la comunidad médica y sedujo de manera cuestionable a su ex prometida, la periodista de investigación Benita Alexander (Mandy Moore).

"Creo que me atrajo tanto interpretar a un personaje como Benita porque ella era tan capaz, realmente brillante y en la cima de su campo. Había estado rodeada de muchas personas impresionantes antes, pero se enfrenta a un nuevo tipo de manipulación.

"Espero que el público sea capaz de verse a sí mismo en eso y reconocer que si le pudo pasar a ella podría pasarle a cualquiera. No ue como si Paolo le hubiera prometido el mundo desde el principio, no es así como funciona este tipo de manipulación, es lentamente sembrada en el tiempo para que no cuestiones las cosas", recalcó Moore.

Ashley Michael Hoban, es la escritora y showrunner de esta segunda temporada, que busca alejarse de los dramas médicos más populares de la pantalla chica como Grey's Anatomy y Dr. House.

"No es una serie que se quede atrapada en tecnicismos misioneros y dramáticos, siempre empuja el conflicto hacia adelante. Por lo que creo que el aspecto médico es sólo el contexto para contar una historia sobre la verdad, la fe, la esperanza, el engaño, la confianza en los demás", finalizó el venezolano, de 43 años.