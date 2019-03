Supera Kylie a Mark Zuckerberg

Ciudad de México— Kylie Jenner se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo, con una fortuna valuada en mil millones de dólares, según la revista Forbes.

A sus 21 años de edad, la menor de las Kardashians superó el récord de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien se volvió millonario a los 23 años de edad.

Jenner debe su fortuna gracias a las ganancias que le ha dejado su marca de cosméticos, Kylie Cosmetics, lanzada en 2015.

La socialité reconoció que la noticia la tomo por sorpresa, pues ella no trabajó para eso.

"No esperaba nada. No preví el futuro, pero el reconocimiento se siente bien. Es como una palmadita en la espalda", declaró la también modelo.

En julio de 2018, la revista ya anticipaba que estaba cerca de convertirse en multimillonaria.