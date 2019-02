Supera divorcio gracias a música

Monterrey— Después de terminar su matrimonio con Mauro Riveros, Lis Vega declaró que las penas le duran poco, y que su corazón está tranquilo y está haciendo lo que ama, música con su nuevo grupo ABC.

La sexy intérprete se unió a Karenka para crear este nuevo proyecto de música urbana en el que también las acompañan el joven cantante Rommy así como el DJ y modelo Kubilay Sener, quien además es novio de la rubia.

Cuando se le cuestionó por la separación, Karenka intentó contestar por su amiga, pero Lis expresó que ella responde por su corazón.

"Creo que todo en la vida pasa por algo, estoy en un momento muy contenta conmigo misma. En mi corazón estoy feliz, bendecida, tranquila y haciendo lo que amo", dijo Lis, quien estuvo casada con el venezolano Mauro un año.

Los rumores apuntaban a un posible romance de Lis con Rommy, pero aseguró que en este momento no tiene ni tiempo ni la energía para iniciar una nueva relación amorosa.

"La mejor pareja que puedo tener hoy en mi vida soy yo. Creo que nunca he estado tan tranquila como ahorita", afirmó en entrevista telefónica.

Buscar algo en el exterior que la llene, comentó, ha sido el conflicto de su vida

"No es difícil cuando estás haciendo lo que amas y te das cuenta de que viniste a este a este mundo a hacer algo más importante que tú".

El cuarteto promociona el sencillo "ABC", con una propuesta que va más allá de lo musical, pues aseguró, junto a Rommy, que es un estilo de vida.

"Nada de lo que puede pasar en la vida te puede afectar", aseguró Lis, quien duró seis años con Mauro, su ex pareja.

"Compartir con ellos (sus compañeros del grupo), el pasar la página, el crecer día a día ha sido algo mágico porque a eso vinimos, y la música ha hecho cosas en mí, como el componer con el alma y descubrir esa fibra tan sensible de mí me ha gustado mucho".

Dejó claro que las penas en su corazón duran muy poco.

Lis como Karenka pidieron a sus fans escucharan la propuesta musical que tienen ahora con el grupo ABC.

"Para mí es un estilo de vida, porque no nada más hacemos música. En las redes sociales hacemos deporte, la idea es que nos vean a los lugares los que viajamos", explicó Lis.