Supera crisis con catarsis musical

Ciudad de México— Hace siete años que la banda Snow Patrol no había viajado por Latinoamérica para dar un concierto desde que lanzaron su álbum ‘Wildness’ el año pasado.

En ese mismo periodo en que estuvieron ausentes de los escenarios latinos, su vocalista Gary Lightbody enfrentó una lucha para superar su adicción al alcohol.

“Ha sido un año problemático, y definitivamente me siento mejor habiendo escrito todas esas canciones que si me hubiera quedado con todo dentro”, externó en entrevista telefónica el irlandés de 42 años.

“No sé si es exactamente terapéutico, tal vez hubiera sido mejor si me hubiera atendido con un profesional en lugar de intentar hacerlo yo mismo, pero definitivamente ha sido de ayuda”.

Algunas de las reflexiones existenciales a las que llegó Lightbody tras ese proceso interno y personal están presentes en las letras de su séptimo disco, que llega a ser íntimo y esperanzador.

En el video de su sencillo ‘Soon’, aparece viendo videos familiares junto a su padre, quien padece demencia. Pero la música no fue influida por lo personal, sino por otros géneros.

“Generalmente escribo la música primero y la letra después. Rítmicamente creo que sólo queríamos explorar. Estábamos escuchando mucha música africana, también Krautrock, género alemán. Queríamos probar muchas cosas diferentes”, compartió.

Con 25 años de trayectoria, la banda se formó en 1994 y actualmente la integran Lightbody, el bajista Paul Wilson, el baterista Jonny Quinn, el guitarrista Nathan Connolly y el tecladista Tom Simpson.

“Los primeros 10 años de nuestra carrera no tuvimos nada de éxito eso nos enseñó humildad, a resistir y paciencia. Con el tiempo nos dimos cuenta de lo que importa al hacer música es depositar tu corazón, tu sangre, tu sudor y tus lágrimas en todo”, reflexionó.

“Irónicamente el éxito llegó y creo que hoy en día tenemos una apreciación distinta de lo que hacemos!.

Aunque con su actual gira tocaran temas nuevos, la banda no se olvida de sorprender al público con canciones de sus álbumes anteriores.

“Definitivamente nos divertimos mucho cuando tocamos en vivo. A pesar de que he tenido momentos difíciles en mi vida, esa no es la manera en que planeamos nuestros conciertos en vivo, son más acerca de estar alegre y disfrutar”.

“Si hay algún mensaje sería de esperanza y positivismo. Esas son las cosas que nosotros sentimos cuando estamos tocando”.