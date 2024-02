Super Bowl para principiantes

Momentos memorables

-En el Super Bowl III de 1969, Joe Namath predijo que sus New York Jets vencerían a los Baltimore Colts, que partían como grandes favoritos, y respaldó su presunción con una victoria.

-Para promocionar su participación en el juego de 1986, los miembros de los Chicago Bears hicieron un video pop deleznable, “The Super Bowl Shuffle”, y luego ganaron de todos modos, por un margen récord.

-Los New York Giants derrotaron a los invictos New England Patriots cuando un jugador atrapó el balón atrapándolo en su casco (XLII, 2008).

-El partido nunca se ha cancelado, pero sí se ha interrumpido durante media hora por un apagón (XLVII, 2013).

-Ha habido interpretaciones memorables del himno nacional en la Super Bowl (Whitney Houston, XXV, 1991) y espectáculos de medio tiempo, incluido uno con un “mal funcionamiento del vestuario” (Justin Timberlake y Janet Jackson, XXXVIII, 2004) que fue objeto de un documental del New York Times.

Oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Sólo entre tú y yo?

Sí, dime.

Yo... no entiendo muy bien esto del Super Bowl.

¿No entiendes el Super Bowl? ¿El evento omnipresente que eclipsa cualquier otra opción de entretenimiento estadounidense? ¿La culminación estacional de un deporte entretejido en lo más profundo del rico tapiz de un poderoso país?

¡Shhh! No quiero que todo el mundo lo sepa.

Quizá no seas de Estados Unidos. O eras de los que veían “Meet the Press” los domingos. O puede que simplemente prefieras el pickleball. Nosotros te cubrimos. Has venido al lugar adecuado para enterarte de todo sobre el Super Bowl de este año sin lágrimas ni vergüenza.

¿Cuándo es el partido y quién juega?

El Super Bowl es el último partido de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la gigantesca liga con un contrato de televisión de 100 mil millones de dólares y equipos que valen cada uno 5 mil millones de dólares o más. Este año, los San Francisco 49ers se enfrentarán a los Kansas City Chiefs en Las Vegas el domingo a partir de las 6:30 p.m. hora del Este en CBS, aunque la cobertura previa al partido comienza a las 2 p.m.

¿Puedes explicar las reglas del fútbol rápidamente?

Hay 11 jugadores por bando, pero el jugador clave es el quarterback. Coge el balón alargado al principio de cada jugada y se lo entrega a un jugador que intenta correr con él o lo lanza campo abajo para que lo coja un receptor. Los equipos tienen cuatro intentos, o “downs”, para hacer avanzar el balón al menos 10 yardas (9,1 metros, pero que no te agarren diciendo eso cuando estés rodeado de aficionados al fútbol).

-El otro equipo intentará impedirlo, un proceso que a menudo termina con uno o más jugadores agarrando al jugador que lleva el balón y lanzándolo bruscamente al suelo.

-A veces, un jugador hace algo mal (un “penal”), y el árbitro lo señala lanzando lo que parece un pañuelo amarillo (los locutores dirán que “hay una bandera en el campo”).

-El campo tiene 100 yardas de largo, y un equipo que consiga pasar ese punto (la “zona de anotación”) obtiene 6 puntos (un “touchdown”, muy, muy bueno), y 1 más si consigue patear un balón a través de unos grandes postes metálicos (los “postes de la portería”) después. Hay otras formas de puntuar, pero prometimos hacerlo sencillo.

Lo sentimos, aficionados al fútbol, el partido no puede acabar en empate. Si lo hace, los equipos juegan siguen jugando hasta que se determina un ganador.

¿A qué jugadores hay que prestar atención el domingo?

El quarterback de Kansas City es Patrick Mahomes, y el de San Francisco es Brock Purdy. Verás a muchos de ellos, los busques o no.

En la defensa, busca a Chris Jones de Kansas City (si su salud está bien) para aterrorizar a Purdy, y a Nick Bosa de los 49ers para hacer lo mismo contra Mahomes.

Y el hombre clave para que Mahomes le pase el balón será ....¿El que sale con Taylor Swift?

Lo tienes. Travis Kelce, de Kansas City, quizá el mejor jugador de la historia en su posición, tight end, ha elevado aún más su perfil al iniciar una relación con la superestrella mundial de la música, Taylor Swift. Ella ha asistido a varios de sus partidos, lo que ha provocado que algunos puristas se quejen de que las instantáneas de ella en su palco de lujo están eclipsando el juego, aunque una mirada más atenta revela que su tiempo total en pantalla es en realidad bastante limitado.

¿Puedo apostar por esto?

Nadie sabe exactamente cuánto dinero se apuesta en el Super Bowl, pero es mucho: más de 10 mil millones de dólares, según las estimaciones, en gran parte de forma ilegal. La forma más habitual de apostar es a través de la diferencia de puntos (San Francisco es favorito por 2 puntos, lo que significa que debe ganar por al menos 3 puntos para que los apostantes que apuestan por ellos cobren).

Pero también se puede apostar a casi cualquier cosa relacionada con el partido: cuántas yardas ganará un jugador en concreto, quién ganará el lanzamiento de la moneda que da comienzo al partido o qué canción cantará primero Usher en el espectáculo del descanso.

El lado oscuro del juego

Por desgracia el tamaño de los jugadores y la violencia de sus golpes hacen que siempre exista la posibilidad de sufrir lesiones graves. Y lo que es peor, los jugadores que reciben repetidos golpes en la cabeza corren el riesgo de desarrollar una encefalopatía traumática crónica, una enfermedad degenerativa del cerebro.

Los jugadores que reciben golpes en la cabeza ahora deben abandonar el campo y ser examinados para detectar una conmoción cerebral.

Cada vez son más los aficionados que atemperan su disfrute del deporte con el aleccionador conocimiento de que los jugadores que nos entretienen en el campo lo hacen corriendo un grave riesgo.