Suma México nueve jueces en Festival de Cannes Lions

Ciudad de México.- El comité organizador del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions informó a Grupo Reforma, representante oficial de este certamen en México, quiénes serán los otros cinco profesionales de nuestro país seleccionados para ser parte de los jurados que evaluarán los trabajos inscritos para la edición 2022.

Todos estos jueces calificarán las piezas vía online, previo a la celebración del certamen a realizarse del lunes 20 al viernes 24 de junio. Con base en su valoración se conformarán los shortlist, que es en donde se ubica el mejor trabajo a nivel mundial y de donde saldrán a la postre los ganadores.

Paola Escalante, head of Creative Shop de Facebook, juzgará en Brand Experience & Activation; Rocío Cuadra, vicepresidenta creativa de Only If, hará lo propio en Film; Yosu Arangüena, fundador y CCO de Made, calificará en Film Craft; Diego Ortiz, CCO de DDB México, lo hará en Health & Wellness, y Cristian Rocha, fundador y CCO de Made, evaluará en PR.

Ellos se suman a los cuatro jueces que ya se habían dado a conocer. Tres de los cuales calificarán de manera presencial en la ciudad de la riviera francesa: Jessica Apellaniz, CCO de Ogilvy México y Latam, en Direct; Ana Noriega, CCO de FCB México, en Outdoor, y Diego Wallach, CCO de Publicis WW México, en Social & Influencer. En tanto, Gabriela Fenton, head of Latam en VaynerMedia, juzgará online en la categoría Media.

El comité organizador del más importante certamen de creatividad mundial reiteró el esfuerzo que realizan durante varios meses para asegurarse de tener el mejor jurado posible. Esta labor la hacen bajo muchos criterios a considerar con el objetivo de encontrar un equilibrio y conscientes de que con su labor ayudan a establecer el punto de referencia de excelencia creativa.