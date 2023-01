Suma Harvey Weinstein una acusación más por agresión sexual

Ciudad de México.- Mientras el exporductor de Hollywood Harvey Weinstein enfrenta dos cargos por violación y cinco de agresión sexual, en Los Ángeles y una condena de 23 años que se le dictó en Nueva York por más cargos de agresión sexual y violación, una nueva acusación ha surgido en su contra.

La productora, escritora y exactriz Lisa Pekar, escribió un artículo para The Warp en el que relata episodios en los que se encontró con Weinstein en su intento por levantar su carrera como actriz, su relato se centra en dar a conocer las agresiones sexuales que recibió del exproductor.

Lisa Pekar escribe que conoció a Weinstein en 2001 durante la fiesta de los Óscar de Miramax, le fue presentado por el productor Fabrizio Lombardo de Miramax Italia. Ella y una amiga fueron invitadas a pasar a la suite de Harvey, donde Fabrizio y su amiga los dejaron solos en el vestíbulo; Pekar relata que en ese momento Weinstein se comportó como un caballero, fue amable y le hizo varias promesas para su carrera como actriz.

Luego del primer encuentro, Lisa fue contactada por la asistente de Weinstein para ofrecerle una audición con él, la actriz asistió y fue ahí cuando vivió la primera agresión. En lugar de que se le pidiera dar lectura a un guión, lo que se espera de una audición para una actriz, Weinstein le ordenó que se quitara la ropa con el argumento de que "desnudarse hace que una actriz se destaque", narró.

Lisa accedió a sus peticiones, pues consideraba que no estaba en una situación en la que pudiera negarse. Cuenta que de repente Harvey comenzó a desnudarse, ella pensó que no era posible que la agrediera pero, según su relato, lo hizo.

"Pero luego se quitó los pantalones y me contó cómo funcionaba en Hollywood. Dijo que cuanto más lo ayudaba, más me ayudaría él. Dijo que recientemente se había hecho una vasectomía, así que si tuviéramos sexo, yo no quedaría embarazada. Las náuseas comenzaron cuando se jactó de las carreras de todas las personas de las que era responsable, diciendo que nadie nunca le dijo que no. Dijo que estaba en buena compañía y que los jodió a todos", describió el artículo de Pekar.

Después de relatar cómo Harvey intento que ella le realizará sexo oral entre chillidos y negaciones, cuenta que el exproductor se alejó de ella sin antes advertirle: "No mencionaría esto si yo fuera tú".

Luego de ese episodio, Lisa consiguió un pequeño papel en una cinta con Gwyneth Paltrow, días después fue contactada de nuevo por la asistente de Weinstein para ofrecerle una cita con una destacada directora de casting, luego de la cita se le pidió que acudira a la suite de Harvey si quería conseguir un papel, petición que ella rechazó y asegura que a partir de ahí, su carrera como actriz se hundió.

Años después, Lisa y Harvey se volvieron a encontrar en el Festival de Cine de Cannes donde ella presentaba un producción suya, ahí, Harvey le pidió una reunión con ella y su socia productora, a la que no pudo negarse, pues no había hablado de su experiencia pasada. Durante la reunión, fueron llevadas a la habitación de Weinstein.

"Harvey estaba en bata y sin siquiera saludarme, pasó su brazo alrededor de la cintura de mi amiga, la atrajo hacia sí y le metió la lengua en la garganta. Estaba congelada, horrorizada y avergonzada. Ahora, mi silencio había afectado a alguien más", dijo.

Lisa argumenta que pasó casi veinte años en silencio por miedo, y que ninguna persona que no haya sido víctima de agresión sexual podría entender el temor a "abrir la boca", sin embargo, decidió hacer pública su vivencia para ayudar a que más víctimas alcen la voz, y como apoyo a quienes ya lo han hecho y han llevado al ex productor a juicio.

"Todavía tiemblo mientras escribo estas palabras, pero cada pequeño paso hacia la acción nos hace más fuertes. Felicito a aquellos que han contado públicamente sus historias en el banquillo de los testigos.

"Para aquellos que dudan de las acusaciones contra Harvey Weinstein, puedo dar fe de su existencia enfermiza, retorcida y villana", aseguró.