Suma Gérard Depardieu otra acusación por agresión sexual

Ciudad de México.- Gérard Depardieu enfrenta otra acusación de agresión sexual, ahora una mujer que trabajaba con el actor en un filme lo denunció públicamente en la cadena de radio France Info.

La mujer contó cómo fue que la estrella de Cyrano de Bergerac intentó abusar sexualmente de ella cuando trabajaba como asistente de dirección en una película.

"Se bajó los pantalones y me mostró su pene. Me asusté y salí de la habitación como pude. Me alcanzó en el pasillo, me inmovilizó contra la pared, pero su estómago lo bloqueaba todo, así que no podía hacer nada", relató la mujer.

Aunque comentó que no ha hecho una denuncia formal para evitar tener represalias en el medio cinematográfico, quiere que se haga justicia, pues Gérard Depardieu también fue acusado de agresión sexual y violación por 13 mujeres.

Tras el movimiento MeToo, el actor fue acusado de violación por la actriz Charlotte Arnould, lo que hizo que Gérard se alejara del séptimo arte.