Sufrió Sofía Castro al ser parte de la familia presidencial

Ciudad de México.- La actriz Sofía Castro reveló cómo fue para ella formar parte de la familia presidencial después de que su madre, Angélica Rivera, se casara con el ahora expresidente Enrique Peña Nieto.

En una entrevista con Yordi Rosado, Castro reveló que sufrió mucho porque recibía insultos e incluso amenazas de muerte a través de sus redes sociales.

"Siempre hicimos lo mejor que pudimos, aguantamos vara, porque la gente fue fea, me dijeron cosas en redes sociales bien feas, que ojalá me muriera... Me costó mi autoestima, que me cerraran tantas puertas. Sí hubieron oportunidades y experiencias únicas, pero en la política es blanco o es negro, no es gris", declaró.

Sofía Castro, hija de 'El Güero' Castro, también dijo que su padre la ayudó, pues para ella fue un shock ser parte de la familia presidencial.

"Fue un shock de decir 'es el presidente, mi mamá es primera dama'. Nos cambiamos de casa y mi papá, mi mamá, Enrique, hablaron con nosotros sobre que era una responsabilidad muy grande. Mi papá fue una gran pieza, un gran apoyo. Nos dijeron lo que implicaba, lo que se tenía que ser, que era una posición de mucha responsabilidad, prudencia. Y que nos cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar", agregó.

La actriz comentó que actualmente trabaja para sanar todas las inseguridades que le causó estar en ese entorno donde su autoestima fue dañada.

"Deja muchas secuelas, muchos traumas, inseguridades, en las que tienes que trabajar todos los días. Hay veces que necesito el reconocimiento y validez de todo el mundo. Confiar en mí me ha costado mucho trabajo, recuperar mi autoestima", compartió.

Comparte cómo fue la historia de amor de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto

Sofía Castro recordó cómo fue que el exmandatario conquistó a su madre, pues era común que 'La Gaviota' recibiera detalles por parte de Enrique Peña Nieto.

"Empecé a ver que llegaban flores a la casa y detallitos, de repente: '¿mamá quién te manda flores?' y me dijo: 'pues es él, estoy saliendo con Enrique', nos contó todo, nos lo presentó, conocimos a sus hijos. Yo lo conocí en mi casa, algo que me sorprendió es en la manera en la que conquistó a mi mamá con detalles, irla a ver a la casa y hasta que se fue formalizando" dijo.

La actriz aseguró que el expresidente siempre se portó muy bien con ellas y que siempre las guió.

"Fue increíble, siempre se portó muy bien con nosotras, nos hizo parte de su vida y ya después fue que empezaron a formalizar y ya formamos una familia, la boda y todo lo que saben. Mi mamá se casó con él en noviembre del 2010, la verdad es que siempre fue algo que mis hermanas y yo platicamos, nos daba miedo que mis papás se quedaran solos", comentó.

'La Gaviota' y el expresidente anunciaron su separación a mediados del 2019 por diferencias irreconciliables.