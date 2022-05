Sufre Ricky Muñoz ansiedad y pánico escénico

Monterrey.- Luego de la descompensación que tuvo el pasado 13 de mayo en un concierto en la Plaza de Toros México, por lo cual tuvo que salir del escenario, Ricky Muñoz, líder de Intocable, se practicó estudios el lunes y compartió los resultados a su público: el problema no es físico, es mental.

"Les comento que fui al médico hoy (ayer) y me hicieron todos los estudios. Me sacaron sangre, me checaron el corazón, que si traigo venas tapadas, todo ese tipo de cosas, todo lo que se tenía que ver", informó a través de un video.

"Gracias a Dios, de lo físico salí perfectamente bien. Hay un problema muchachos y muchachas, hay un problema: es mental".

Después, Muñoz compartió que sufre ansiedad y pánico escénico.

"Todavía estoy sacado de onda porque tenemos 28 años de estar trabajando (como cantante y acordeonista de Intocable). Imagínense decirles a todos ustedes: es que tengo pánico escénico, esa fue la conclusión a la que llegamos el doctor y yo".

El intérprete de "Coqueta" señaló que en ninguna otra parte se ha sentido mal, solo en el escenario.

"Les confieso: nunca me he desmayado. Sí me falta el aire, es como, no sé si han visto en películas que cuando a alguien le falta el aire y tiene pánico agarra una bolsa de papel y empieza a respirar dentro de la bolsa, es básicamente lo mismo".

Ricky insistió en que se siente mal con él mismo.

"Más que nada me siento como con coraje conmigo mismo, ¿cómo a estas alturas del partido va a ser eso? pero físico, como les digo, todo salió excelente", expresó.

El siguiente paso, agregó, será buscar ayuda para atender esta cuestión mental.

"Ahora voy a tener que tratarme eso, ver qué hay qué hacer. Les quería contar eso. Seguiré tratando de mejorar todo esto", indicó. "Y les digo que me da coraje conmigo mismo porque soy una persona muy dura conmigo mismo y me exijo mucho a la hora del trabajo".

El líder de la banda de Zapata, Texas, compartió que leyó comentarios de personas que señalaron que si sentía mal en el show del 13 de mayo lo hubiera pospuesto.

"Fueron unos 10 comentarios de toda la gente que fue y que demostró su apoyo y cariño al evento ahora que estuvimos en la Ciudad de México, pero si hubiera parado, jamás me lo perdonaría y sería peor para mí. Estoy feliz que terminé, se los prometo que fue muy difícil, pero terminé con el compromiso", indicó.

Se despidió diciendo que no sabe cómo se revolverá la situación que enfrenta, pero buscará ayuda.