Sufre accidente automovilístico Khalid, cantante de El Paso

El Paso.- El cantante de R&B de El Paso, Khalid, tuvo un accidente automovilístico recientemente, según el cantante Ed Sheeran, quien le deseó lo mejor al cantante en su concierto del 24 de junio en el FedEx Field en Landover, Maryland.

Ed Sheeran tuvo que trabajar una doble función durante una parada reciente en su gira de Matemáticas debido a que su acto de apertura Khalid no estaba en buena forma.

PUBLICIDAD

Al comienzo del espectáculo en Landover, Maryland, el cantante de "Shape of You" subió al escenario e hizo saber a los fanáticos que Khalid había tenido un accidente automovilístico a principios de semana y, debido a su tiempo de recuperación, no abrirá. el espectáculo según lo programado. Pero en lugar de cancelar el acto de apertura, Sheeran se encargó de darles a los fanáticos lo que pagaron.

"[Khalid] tuvo un accidente automovilístico esta semana, se está recuperando y le deseamos lo mejor", dijo Sheeran a la multitud. "Si la gente no sabe que iba a ser el acto de apertura hoy, la gente se me acercará hoy como, 'Este espectáculo no es lo que pensé que era. Pensé que habría más fuegos artificiales'".