Suena Plastilina Mosh a mambo

Monterrey, México.- Ya no son aquellos chavos que jugaban con Plastilina Mosh, sin embargo, el divertimento y la curiosidad son las claves que mantienen juntos a Jonaz González y Alejandro Rosso, quienes la noche del sábado sorprenderán a sus fans con sus éxitos al son del ¡mambo!

Esos hits que marcaron la carrera del dueto regiomontano que se dio a conocer profesionalmente en 1999 con "Mr. P Mosh", "Afroman", "Peligroso Pop", "Nalguita", "Human Disco Ball" y "Niño Bomba", se vestirán con un sonido de orquesta desde el corazón de la Explanada de los Héroes, en el marco del Festival Internacional Santa Lucía con el concepto Mosh & Mambo, un evento familiar y gratuito.

"Básicamente era una inquietud, surgió la idea de hacer esta variante, ahorita está como muy de moda lo que es el regional mexicano con el rock, pero a nosotros no nos queda, no es que no nos guste, pensamos que nos gusta más esta idea", expresó Rosso ayer en rueda de prensa.

Los músicos admitieron que Mosh & Mambo suena como una idea disparatada, de hecho ellos mismos así lo pensaron, pero la curiosidad los llevó a experimentar con este sonido y hoy es toda una realidad.

En repetidas ocasiones les pidieron presentar un concepto acústico, pero no le gustó la idea por considerar que sus canciones se escucharían aburridas.

Fue así que en complicidad con un grupo de amigos, el dueto desarrolló el concepto Mosh & Mambo que presentaron hace varias semanas en el Dion Live y que mañana lo ofrecerán al aire libre de manera masiva.

"Sentíamos que las canciones de Plastilina Mosh no tienen progresiones muy complejas, son canciones simples de dos o tres tonos repitiéndose, nada más están variando las intensidades, lo que cuenta mucho de las canciones del grupo son los arreglos que hacemos mi compadre Alejandro y yo", agregó Jonaz.

"Se nos ocurrió hacerlo en un formato de orquesta, como de las grandes orquestas de son cubano, danzón, cha cha chá, mambo, que son progresiones simples, pero bien cargadas de arreglos".

Para el show de mañana se acompañarán de dos coristas y 18 músicos que, a decir por Jonaz, los rebautizará como: La Arrolladora Banda Plastilina Mosh.

El dueto espera guardar para la posteridad el show del Festival Santa Lucía al grabar el concierto. Incluso, añadió Jonaz, desean grabar un disco y según Rosso, hasta planean una gira para el 2024.

Además, adelantaron que para los shows del próximo año piensan incluir un par de temas inéditos que suenen a mambo.

"Lo que está padre del formato es que hay diferentes generaciones que se pueden identificar con el mambo, gente de nuestra edad que conoce nuestras canciones, la más joven que escucha la banda de años para acá y los adultos que a lo mejor no nos conocen, pero les gusta el formato", opinó Jonaz.

Para disfrutar a Jonaz y Rosso cantando, tocando y bailando mambo la cita es mañana a partir de las 20:00 horas en la Explanada de los Héroes.