Suelta Affleck a Batman

Ciudad de México— Ben Affleck no interpretará al superhéroe Batman en la cinta que el cineasta Matt Reeves está preparando para Warner Bros., reportó Deadline.

La decisión de Affleck de no participar en el proyecto, que llevará nombre ‘The Batman’, se debe a que la cinta se centrará en un Bruce Wayne en sus primeros años.

Reeves se unió a la producción en febrero del 2017 como reemplazo de Affleck, quien originalmente iba a escribir un guion junto a Geoff Johns, de DC Comics.

Por el momento, una búsqueda para encontrar a un nuevo actor que encarne al personaje está en marcha.

‘The Batman’ no se basará en el comic ‘Batman: Year One’ del creador de cómics Frank Miller, el cual es uno de los favoritos de Reeves de todas las historias del también conocido como el Caballero de la Noche.

La cinta se estrenará en Estados Unidos el 25 de junio del 2021.