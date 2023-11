Subastan icónico collar de garra de león que usó Elvis

Ciudad de México.- La casa Gotta Have Rock and Roll anunció el inicio de la subasta del collar de garra de león que Elvis Presley usó en vida y los organizadores estimaron que la pieza tiene un valor inicial de medio millón de dólares (poco más de ocho millones 600 mil pesos), informó el sitio TMZ.

La pieza de joyería estuvo por años en posesión del Museo de Elvis Presley y representa una garra de león cuyo borde está adornado con diamantes y rubíes, por lo que su valor aumenta exponencialmente debido a la calidad de las piedras preciosas.

Este icónico collar es tan valioso debido a que hay evidencias fotográficas de que el "Rey" lo usó frecuentemente dentro y fuera de los escenarios.

El cantante lució el accesorio en momentos como cuando conoció al boxeador Muhammad Ali, quien estaba en la cima de su carrera deportiva, y en el cumpleaños 5 de su hija Lisa Marie Presley, a lado de su entonces esposa Priscilla.

De acuerdo con información de TMZ, el famoso portó el collar de garra de león en al menos 30 conciertos mientras estaba de gira, además de que se le vio usarlo durante su estadía en Las Vegas, fuera del escenario.

Al cantante de "Can't Help Falling In Love" se le vio con el collar después de su separación de Priscilla y durante su relación con su siguiente pareja, Linda Thompson.

La pieza de colección estará en subasta a partir de este 22 de noviembre hasta el 15 de diciembre.