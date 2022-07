Su vida cambiará de ritmo

Dos jóvenes juarenses vivirán una experiencia que podría decidir el rumbo de sus vidas, al ser parte del campamento de estudio y gira de conciertos que organiza la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM).

Isabel Bonilla y Mateo Mireles, de 15 y 17 años de edad, respectivamente, fueron seleccionados para integrarse a la dinámica que tendrá lugar en Querétaro, donde se concentrarán los participantes del campamento para luego tocar en diferentes ciudades del país.

PUBLICIDAD

Formados dentro de Agrupaciones Musicales Comunitarias Sistema Juárez –programa de la Secretaría de Cultural federal-, ambos están a punto de dar el paso a la profesionalización, al convivir en un campamento intensivo con estudiantes de música y maestros de todo México.

Con cinco años de preparación en la banda sinfónica CEMYP –una de las siete que tiene el sistema-, Isabel se fascinó con el oboe y a él se dedica cada día.

“Yo llegué por mi hermano mayor, David, él tiene más tiempo que yo en las bandas y me llamaba la atención como él hablaba de la música, entonces mi otro hermano y yo nos metimos, fuimos a ver de qué se trataba sin saber nada de música”, relata Isabel.

De su instrumento, dice que es muy delicado y diferente, “en cuanto lo agarré y me empezaron a enseñar me llamó la atención y me gustó. Hacer música es algo muy bonito, cuando empiezas a conectar con la música y a transmitir lo que haces es algo que no quieres dejar nunca”.

Mateo, por su parte, ingresó hace cuatro años a la banda Reforma-Smart, por sugerencia de su mamá. Ahí le fue asignada la tuba, instrumento al que ha descubierto con sorpresa.

“Es un instrumento que al menos aquí en México se le relaciona con la música regional, y estuvo chida ver otro enfoque, es muy versátil en los géneros y tocarla de manera clásica me gustó y por eso me quedé”, platica Mateo, quien está por ingresar a la UACJ, a la licenciatura en Música.

Los jóvenes se muestran muy entusiasmados de ir por primera vez al campamento de la OSIM, en lo que será su edición número 30. Ambos se integrarán a la intensa capacitación durante 15 días, para luego viajar a escenarios de varios puntos del país y tener un cierre de lujo en el Palacio de Bellas Artes.

Él lleva la batuta

Isabel y Mateo son parte de la banda de selección que dirige José Ibarra, quien está a cargo de la formación de 32 jóvenes que pertenecen a alguna de las siete agrupaciones existentes.

Esta banda, con un nivel un tanto más profesional, congrega a músicos entre los 14 y los 20 años, quienes interpretan conciertos sinfónicos, de corte clásico, así como un repertorio que integra boleros y danzones, entre otros géneros.

“Un parteaguas de este proyecto de la OSIM es que es donde los muchachos definen su carrera. Deciden si se quieren dedicar a esto o no”, comenta el director, quien se especializa en el fagot.

Pero además de preparar a Isabel, a Mateo y al resto de los integrantes de la banda de selección, José tiene proyectos personales.

El próximo 26 de julio viajará a Alemania para continuar su capacitación como músico de orquesta, en la Segunda Academia Internacional que organiza la Orquesta de Cámara de Philippsburg.

José Ibarra es egresado de la UACJ y perteneció a la extinta Orquesta Sinfónica de la casa de estudios.