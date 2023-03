Su brillo es ilimitado

Nueva York— La nueva comedia "Campeones" está protagonizada por Woody Harrelson y Kaitlin Olson, pero los veteranos actores tienen una dura competencia por el protagonismo con algunos carismáticos recién llegados.

Harrelson interpreta a un entrenador de baloncesto universitario con mal carácter que se enfrenta a una pena de cárcel o a trabajos comunitarios por mal comportamiento. Para evitar el castigo, se pone a entrenar a un equipo de baloncesto de jóvenes adultos con discapacidad intelectual, que le ayudan a redescubrir la alegría del juego.

El agente de Harrelson y otro productor querían hacer un remake de la película original, llamada "Campeones" -la película española más taquillera de 2018-, y pensaron que el actor y amante del baloncesto encajaría a la perfección. A Harrelson le encantó la historia y firmó como protagonista y productor ejecutivo, y recurrió a su viejo amigo Bobby Farrelly para dirigir.

Hicieron pruebas a cientos de personas antes de encontrar a las 10 personalidades destacadas que forman el equipo de baloncesto de Friends.

Harrelson dice que no estaba seguro de qué esperar el primer día de rodaje. "Una vez que llegué y conocí a todo el mundo y empezamos, me dije: '¡Oh, esto va a ser muy divertido! Y realmente lo fue", dijo Harrelson a Associated Press. "Me enseñaron que pueden clavar las líneas, sin problemas. Pero también me enseñaron la gran fluidez de ser quienes son".

Los 10 actores tienen diferentes retos intelectuales, pero muchos encontraron sus dotes cómicas en la pantalla.

"Todos aportaron algo único y diferente", dice Olson. "Y partes de sus personalidades reales brillaron, que es probablemente por lo que ... consiguieron el papel en primer lugar. Hubo mucha... actuación maravillosa, pero también hay mucho maravilloso siendo ellos mismos, y nos dio la oportunidad de jugar con eso".

La película supuso para Harrelson la oportunidad de volver a colaborar con Farrelly después de hacer la comedia de bolos "Kingpin" en 1996. El director dijo que cree que el público está más abierto a los actores discapacitados en la pantalla y a ver sus historias. Recordó la película de 2005 "The Ringer" con su hermano, Pete Farrelly, en la que Johnny Knoxville se infiltraba en las Olimpiadas Especiales. Farrelly dice que entonces contrataron a actores no discapacitados para interpretar papeles de discapacitados.

"Hoy en día nunca haríamos eso, así que el mundo ha cambiado en ese sentido", dijo Farrelly. "Lo interpretábamos de forma mucho más amplia. Era... mucho más una especie de comedia tontorrona. Ésta está ambientada en la realidad. Son personas muy reales. Antes no le dábamos importancia. Era lo que la gente hacía. Dustin Hoffman hizo "Rain Man", ¿sabes? Pero hoy en día creo que nos hemos dado cuenta de que a los actores discapacitados les cuesta mucho conseguir papeles... así que los papeles que tienen en el mundo de Hollywood, deberían ser para ellos".

Algunos de los actores que interpretan a los miembros del equipo Friends asistieron al estreno de la película en Nueva York la semana pasada y para muchos fue su primera vez en una alfombra roja. James Day Keith, olímpico especial de baloncesto, que interpreta a Benny en la película, dijo que le gusta dar un ejemplo positivo a otros actores discapacitados. "Me considero un modelo a seguir porque ver lo que hice probablemente les haga querer hacerlo ellos mismos porque no hay límites para el éxito", dijo Keith.

Casey Metcalfe, que interpreta a Marlon, dijo que espera que los actores discapacitados tengan un lugar en Hollywood en el futuro. "Cuanta más gente tengamos en esta industria que sea diversa, como yo... no sólo racialmente diversa... sino neurodiversa. Creo que eso es exactamente, ya sabes, lo que la industria necesita", dijo Metcalfe.

Algunos de los actores, como Madison Tevlin, que interpreta a la única mujer del equipo, dijeron que aprender los movimientos de baloncesto era más difícil que actuar.

"Soy muy natural ante la cámara cuando se trata de actuar, pero con el baloncesto, nunca había jugado antes... así que el equipo me ayudó mucho".

Olson, que dio grandes abrazos a todos los Friends en el estreno, dijo que trabajar con ellos era "realmente inspirador."

"Aparecieron cada día, al 100%. Listos para trabajar, listos para hacerlo lo mejor posible, listos para asimilar toda la información. Y fue realmente hermoso", dijo Olson. "A veces trabajas con mucha gente que se queda en plan 'esto es solo un trabajo y lo están haciendo'. Estos tipos decían: 'Estamos aquí. Estamos dispuestos a exprimirlo todo'".

"Campeones" llega a los cines el viernes de Estados Uniodos y el 13 de abril a las salas mexicanas.