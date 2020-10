Stevie Wonder lanza dos nuevas canciones

Associated Press / Stevie Wonder

Nueva York— Stevie Wonder lanzó dos nuevas canciones hoy que reflejan los tiempos que vivimos y con las que espera inspirar un cambio.

El ídolo estadounidense lanzó “Where Is Our Love Song” y “Can’t Put It In the Hands of Fate” bajo su nuevo sello discográfico, So What the Fuss Music, distribuidas por Republic Records de Universal Music Group (Wonder fue parte de Motown Records la mayor parte de su carrera).

El cantante y pianista de 70 años hizo el anuncio durante una conferencia de prensa virtual el martes en la que también actualizó sobre su salud al decir que fue “bendecido con un nuevo riñón” el pasado diciembre.

“Desde que me dieron de alta del hospital, las enfermeras se han asegurado de que me tome mi medicina a tiempo y así lo haré por el tiempo necesario, incluso si eso es el resto de mi vida. Me siento de maravilla. Mi voz se siente de maravilla”, dijo. “Me siento como si tuviera unos 40 años ahora y le agradezco a todos por sus oraciones y su amor”.

“Y a todos los que han estado oyendo rumores, escuchen, si me siento de alguna manera particular, se los dejaré saber”, continuó. “No queremos estar mal informados. Estoy vivo y sano”.

Wonder dijo que es la primera vez que lanza dos canciones al mismo tiempo y lo hizo en coincidencia con el cumpleaños 36 del segundo de sus nueve hijos, Mumtaz Morris.

Wonder dijo que comenzó a escribir “Where Is Our Love Song” cuando tenía 18 años. “Entonces vino este año, con toda la confusión y todo el odio y todo el este versus oeste, oeste versus este. Simplemente es un duro quiebre”, expresó.

Todas las ganancias de “Where Is Our Love Song” — que incluye al guitarrista ganador del Grammy Gary Clark Jr. — irán a Feeding America. Los raperos Busta Rhymes, Rapsody, Cordae y Chika aparecen en “Can’t Put It In the Hands of Fate” y Wonder dijo que planea incluir ambas canciones en un nuevo EP.

Explicó que “Can’t Put It In the Hands of Fate” era originalmente una canción sobre una relación, pero que ajustó la letra después de “pensar dónde estamos en el mundo y cómo este es el momento más crucial”.

“El cambio es ahora mismo. No podemos dejarlo en manos del destino. Nadie tiene tiempo para esperar”, señaló. “No podemos dejar en manos del destino encontrar una cura para este terrible virus. Tenemos que ponernos de rodillas y rezar o lo que sea que ustedes hagan”.

“Quiero que todo el mundo esté bien, no importa de qué color sean porque yo de hecho no veo colores”, dijo el músico, quien es ciego. “Ustedes ven colores, no actúen como si no, ustedes sí los ven. Yo no veo su color visual pero sí siento su alma, sí siento su espíritu. Veo el color de su espíritu y su alma y estoy viendo demasiados espíritus y almas que no sienten amor, que es lo que se supone que debemos sentir unos por otros”.