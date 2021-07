Steve Aoki vuelve a la frontera

El parque acuático Wet ‘N’ Wild Waterworld será el escenario donde el próximo 27 de agosto los seguidores del DJ Steve Aoki lo volverán a ver en vivo. La noticia fue anunciada en la página de Instagram del grupo de entretenimiento local “Just G Entertainment” el jueves por la noche.

Los mayores de 16 años son bienvenidos y las puertas se abren a las 7 de la tarde.

Aoki ha actuado varias veces en El Paso. Su último show fue en 2019 en Neon Desert, donde afirma en una publicación de Instagram que “¡El Paso sabe cómo divertirse!”.

Puede encontrar entradas para el próximo espectáculo se pueden adquirir las entradas en el sitio steveaokiep.com

El DJ y productor estadounidense, cuyo sello Dim Mak en Fuego busca impulsar a artistas latinos emergentes, lanzó “Aire” con Farruko, un tema para hacer vibrar los corazones en el que cantante puertorriqueño presume su rango vocal.

“Es claro que la música latina es una forma global de música, es una forma musical y una cultura que la gente que no necesariamente escucha o entiende español está obsesionada con ella, les encanta, y a mí me pasa lo mismo”, dijo Aoki. El sello no sólo busca DJ y productores, sino artistas de hip hop, rockeros o bandas como Aquihayaquihay, un quinteto de chicos originario de la norteña ciudad de Monterrey que mezcla música urbana con pop y R&B.

El mismo Aoki, quien se declaró un futurista tecnológico muy optimista, se sumó a la tendencia desde su casa-estudio con visuales especialmente preparados para sus sets y cree que esta nueva vía llegó para quedarse.

“Los conciertos en vivo volverán porque los necesitamos”, dijo. “Pero la tecnología y cómo transmitir un concierto en vivo para la gente que no está ahí está mucho más avanzada porque no tuvimos opción, tuvimos que aprender cómo hacer que más gente tuviera una mejor experiencia viendo algo en televisión y creo que ese componente será mucho más común, más accesible y mejor”.

Steve Aoki