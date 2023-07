'Starcatcher' de Greta Van Fleet representa 'a chicos convirtiéndose en hombres'

NUEVA YORK — El nuevo álbum de Greta Van Fleet tiene 10 canciones, pero realmente son 9 1/2. A la mitad hay una pieza que dura apenas más de un minuto. Es como una pepita de oro destilada de la banda.

“Runway Blues” tiene el fanfarroneo de los Rolling Stones, la fuerza impulsora de Led Zeppelin, un toque de Humble Pie y algo del trabajo solista de John Lennon. Fue capturada espontáneamente cuando la banda regresaba de cenar y se puso a improvisar.

“Tomamos un poco demasiado vino y esto llevó a un riff y todo mundo tomó los instrumentos”, dice el guitarrista Jake Kiszka. “Es realmente básica y un gran ejemplo de lo que se puede lograr con actitud pura”.

El cuarteto muestra bastante actitud de rockstar en “Starcatcher”, el tercer álbum de larga duración de los rockeros de Michigan. Su primer sonido y estilo de rock clásico recordaba a Zeppelin, pero ha crecido artísticamente, aproximándose hacia el rock progresivo y psicodélico.

“’Starcatcher’ representa a unos chicos convirtiéndose en hombres de alguna manera”, dice Kiszka, de 27 años, cuyos compañeros de banda incluyen a su hermano mellizo y vocalista Josh, su hermano menor Sam en los teclados y el bajo, y a su amigo Danny Wagner en la batería.

La banda grabó gran parte del álbum en los históricos estudios RCA de Nashville, donde Elvis Presley, Dolly Parton y Waylon Jennings han grabado.

“Aprendimos de los viejos maestros, los gigantes que han pasado por la tierra”, dice Sam Kiszka. “Buena parte del álbum es la primera toma, la concepción de la idea”.

El primer sencillo, la expansiva canción con vibra de los años 1960 “Meeting The Master”, se colocó entre los primeros 40 puestos de la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard, alcanzó el cuarto puesto en Hard Rock Songs y el 12º en la lista Mainstream Rock Airplay.

“Este es definitivamente de mi material favorito y algunas de mis canciones favoritas que hemos compuesto juntos”, señaló Sam Kiszka. “Creo que nuestra habilidad de trabajar juntos se vuelve cada vez más y más elevada y sigue en evolución”.

Por ejemplo, “Sacred the Thread”, fue una de las primeras canciones que los integrantes de la banda acordaron que estaría en el álbum y que ha llegado al puesto 25 en la lista Hot Hard Rock Songs. Sus semillas fueron plantadas en 2016, Sam puso los acordes originales del coro y Josh una melodía. La fueron modificando a lo largo de los años.

“Siempre me doy cuenta de que entre más tiempo tenemos una canción en la repisa, resulta mejor al final”, dijo Jake Kiszka.

El producto final es impresionante, un himno cinematográfico, en el que Josh Kiszka gime algunos de sus mejores versos hasta la fecha: “I’ve caught the wind in a kite of dreams/In a flight of seams/Like freedom sewn/And the people roar/And the people soar.” (Atrapé el viento en una cometa de sueños/En un vuelo de costuras/Como libertad cosida/Y la gente grita/ Y la gente se eleva).

Su álbum anterior, “The Battle at Garden’s Gate”, tenía arreglos más elaborados, capas y progresiones de acordes, muchas secciones instrumentales y cuerdas bajo la guía del súperproductor Greg Kurstin.

En esta ocasión Dave Cobb fue su productor, como lo ha hecho con Chris Stapleton y Brandi Carlile, y los hizo regresar a sus raíces como una banda en vivo, grabando todo para capturar un rayo en una botella.

“Algunos de los objetivos en ‘Starcatcher’ eran realmente enfocarnos en que los instrumentos individuales se tocaran en vez de algo como ’The Battle at Garden’s Gate’, el disco anterior, que creo que tiene muchas, muchas capas”, dijo Jake Kiszka.

“Así que de alguna manera esta es una carta de amor al minimalismo. Y creo que también es el disco que queríamos hacer en este momento, en especial después de la pandemia, para de alguna manera ponerle más energía a las cosas”

Eso no significa que Greta Van Fleet, cuyo nombre está inspirado en la música octogenaria de bluegrass Gretna VanFleet, dejó de lado algo de equipo. De hecho, experimentaron con pedales phaser, afinaciones alternativas de los instrumentos y accesorios de guitarra como un B-Bender.

“Se trata de textura, textura, textura; moverte dramáticamente a un mundo diferente, no sólo a través del sentimiento o la emoción de lo que está pasando musicalmente, sino también los sonidos”, dijo Sam Kiszka.

Los integrantes de la banda se mudaron a Nashville al comienzo de la pandemia y eso llevó en parte a que Josh Kiszka publicara en Instagram: “Es imperativo que diga la verdad, no sólo para mí, sino con la esperanza de cambiar corazones, mentes y as leyes de Tennessee y otras partes”. El cantante rechazó explicar más sobre esta publicación con The Associated Press.

La publicación de Kiszka surgió después de que los legisladores de Tennessee aprobaron una ley que busca prohibir los espectáculos de drag queens en propiedades públicas donde pueda haber menores de edad presentes, así como otra ley aprobada en marzo que prohíbe la atención de salud de afirmación de género para menores de edad.

La Gira Mundial Starcatcher de la banda comienza el 24 de julio en Nashville en la Arena Bridgestone, con paradas en el Madison Square Garden de Nueva York, Kia Forum en Los Angeles, TD Garden en Boston y Allstate Arena en Chicago.

“Será muy divertido tocar más de este álbum en vivo porque, por la manera en la que estas canciones están estructuradas, hay mucho espacio para la improvisación”, dijo Jake Kiszka. “Está muy basado en la actitud y podemos llevar a la gente a un viaje totalmente nuevo”.

Una de las canciones que podría llevar a un debate dentro de la banda al interpretarse en vivo es “Runway Blues”, ese raro fragmento de canción. A Josh Kiszka no le gusta tanto y no quería que se convirtiera en una canción completa, aunque sus hermanos sí lo querían.

“Nosotros realmente luchamos porque la cosa entera estuviera en el disco. Pero Josh, la odia demasiado”, dijo Sam. Jake suspiró alegre: “Es una democracia, desafortunadamente”.