'Soy soltera y no estoy lastimando a nadie'

Ciudad de México— Desde que fue captada con Enrique Peña Nieto, en Madrid, la modelo Tania Ruiz ha estado en el ojo del huracán entre especulaciones sobre una posible relación sentimental con el exmandatario. Esta es la primera vez que la potosina habla sobre una posible relación con el aún esposo de la exprimera dama, Angélica Rivera, informó El Universal.

"Esto es una polémica y la verdad así como lo estoy viviendo hoy, como pasaron las cosas hoy, de esta manera no", dijo la potosina para el programa de televisión El Gordo y la Flaca.

"Yo venía llegando de viaje, venía de recoger a Carlota, mi hija, a casa de su papá. Entonces voy y en eso me empieza a entrar esta foto, me dicen: ‘mira lo que está llegando’. Entonces veo la foto y pues, sí, la foto no dice nada. Ya no voy a hablar más de este tema, no quiero entrar más en detalles. Llegó así, es una foto X", comentó Tania Ruiz.

Tania Ruiz fue captada a finales de enero acompañando a Enrique Peña Nieto, en España, de quien se aseguraba ya no vivía con Angélica Rivera, su esposa y, quien a su vez, anunció el pasado viernes a través de sus redes sociales que iniciará los trámites de divorcio.

"Fue una situación sin argumentos pero, mira, por algo pasan las cosas, por algo salió esa foto, por algo salió en todos lados. La verdad es que la vi y me reí, dije: ay, pues ya, X esa foto".

"Yo estoy soltera y la verdad, pues, no estoy lastimando a nadie, ni nada", aseguró.