Soy homosexual: Pablo Alborán

Tomada de Internet Tomada de Internet Tomada de Internet

Ciudad de México.- El cantante Pablo Alborán hizo uso de su cuenta oficial de Instagram para comunicar que es gay. “Siempre me he sentido de amar a quien yo he querido”.

“Estoy aquí para contarles que soy homosexual”, expresó Pablo Alborán en su cuenta oficial de Instamgram. “No pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era”, complementó.

A su vez, destacó: “Siempre he escrito canciones que hablan de ti, de mí y de lo que sucede a mi alrededor. Siempre he pensado que la música es libre y quiero sentirme igual de libre. Desde su lugar, busca ser coherente, consecuente y lo más responsable posible.

“Intentaré seguir haciendo mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas y con un respeto absoluto a la profesión y al público”, reforzó el cantante oriundo de Málaga.

Al mismo tiempo, se mostró muy agradecido por el cariño y el apoyo que recibió. Y prueba de ellos son los miles de comentarios que tuvo su posteo, muchos de los cuales fueron realizados por toda clase de personalidades del ambiente artístico.