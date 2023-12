Soy hija del bolero.- Mon Laferte

Ciudad de México.- Si hay alguien que vive y siente el bolero, su drama acompasado o fiesta melódica, es Mon Laferte; no en vano se considera creadora, alumna y hasta "hija del bolero".

"Lo primero que canté en mi vida fue el bolero, y mi predilecto es uno que cantaba con mi abuela: 'Contigo', de Los Panchos. Mi abuela lo cantaba y le gustaba cantarlo conmigo para armonizar, es mi bolero favorito y mi abuela es mi gran amor de la vida", recuerda la cantante, en entrevista.

Recién nombrado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el bolero ha formado parte esencial de la cantautora chileno-mexicana, quien acaba de sacar el disco Autopoiética y que este sábado debutará en el Palacio de Bellas Artes.

"El bolero es un viaje, me parece una obra literaria, algo maravilloso. De hecho, estaba leyendo un libro ('El Bolero, Seducción y Clave') de un poeta chileno (Waldo Rojas) y justamente habla de muchas cosas que se permiten en el bolero.

"Hoy hay muchas cosas que se dice que son políticamente incorrectas, y el bolero las tiene. Se permiten porque te llevan al drama, a la fiesta, como soy yo. Yo digo que soy hija del bolero. Nací en Viña del Mar, en Valparaíso, y ahí la música del día es el bolero, se respira bolero", dice.

La intérprete de los éxitos "Tu Falta de Querer" y "Mi Buen Amor" anticipa que este sábado hará una odisea audiovisual de la mano del colectivo oaxaqueño Mujeres del Viento Florido, con quienes cantará piezas representativas de su carrera, de más de 20 años.

"Pocas personas del mundo popular han tenido este honor, y me creo mucho y me siento muy honrada, pero va más allá de mi sentir el estar en Bellas Artes.

"Estaré con Viento Florido, que son 40 mujeres de la sierra, niñas de 12 años en adelante, que van a tocar en Bellas Artes. Es un mensaje, una declaración, porque son mujeres que no podían tocar en su comunidad y creo que dan un poderoso mensaje", cuenta Laferte.

Destaca el papel de la mujer en la sociedad actual y en la industria del entretenimiento, tanto en cantautoras y colegas como Natalia Lafourcade o Kany García como en otras áreas, por ejemplo, la directora de videoclips y colaboradora Camila Grandi o la diseñadora de la portada de Autopoiética, Bárbara Sánchez-Kane.

"La sociedad ha avanzado y ha reconocido mucho más a la mujer. Recuerdo años atrás, en que era la única mujer (abriéndome camino); ahora somos cada vez más, y no es sólo sobre el escenario, sino en la industria: hay managers, ingenieras, diseñadoras, directoras, y todavía falta, porque si ves festivales, es obvio que faltan mujeres, más representación".

Con su noveno disco, del cual adelantó los sencillos "Tenochtitlán" y "No+Sad", Laferte, mamá de Joel, su primogénito, de un año y medio, también hará una gira internacional, que empezará el 29 de febrero en Puebla.

"Estoy muy ilusionada, ocupada, centrada en montar una gira que se ha vuelto cada vez más difícil para mí. Hay más exigencia de mi parte y de la industria, cada vez es más un concepto. La gente no va sólo al concierto a escuchar, quiere una experiencia, y eso me desafía y me mueve mucho", opina.

Por ello, el último año se dio a la tarea de ser espectadora de muchos conciertos de calibre internacional.

"Me la pasé viendo shows este año. Me encanta ver a alguien que es tu colega, tu amiga, y siendo buena artista, te pone la vara alta

"Fui a ver todo tipo de shows: a Kendrick Lamar, The Weeknd, Luis Miguel, Lana Del Rey en unos días me voy a ver a Madonna, y la exigencia visual es impactante. Y hay de todo, ya sea un concierto grande o uno pequeño: me encantó, por ejemplo, Yeah Yeah Yeahs", precisa.

Mon Laferte estará en Monterrey el 8 de marzo (Auditorio Citibanamex); en Guadalajara, el 20 (Auditorio Telmex), y en CDMX, en el Palacio de los Deportes, el 21.