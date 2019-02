Soto y Baeva piden perdón a Geraldine Bazán

Ciudad de México— Con el fin de detener el escándalo en el que se encuentran por una presunta infidelidad, Irina Baeva y Gabriel Soto se disculparon públicamente con Geraldine Bazán.

Baeva, a quien Bazán señaló como su acosadora en redes y como la tercera en discordia en su matrimonio con Gabriel Soto, publicó este viernes por la mañana un video en sus historias de Instagram para dirigirse a Bazán.

"Una sincera disculpa si en algún momento algo de mis acciones se pudo haber malinterpretado o pensaste que había malas intenciones de mi parte.

"Nunca en la vida he actuado ni actuaré tratando de lastimar a alguien y mucho menos a una persona tan importante en la vida de Gabriel", se le oye decir a la actriz de Me Declaro Culpable.

Baeva le deseó a Bazán total felicidad y le envío un mensaje para que, en un futuro, puedan convivir.

"Espero que en algún momento de esta nueva etapa de nuestra vidas podamos convivir. Quiero que estés tranquila y que sepas que siempre respetaré tu historia y tu lugar. Busquemos la paz".

Por la madrugada, Gabriel Soto, ex esposo de Bazán, publicó un video en el que le pide perdón a su ex pareja y la exhorta a dejar de hacerse daño.

"Perdóname si te hice sentir mal al verme con alguien más, cuando entre nosotros ya no había nada más que un simple papel.

"Perdóname si te hice sentir mal, te lo digo de frente que nunca hubo una tercera persona entre nosotros y que respeto mucho tu versión de las cosas. Aquí no hay verdades, simplemente es la perspectiva que cada uno tiene".

En el clip, de casi 7 minutos, el actor le agradeció a su ex pareja por los momentos vividos y por haberlo hecho papá.

"Gracias por tu amor, por tu paciencia, por haber estado conmigo, pero sobre todo por haberme dado lo más amado que tenemos, que son nuestras hijas.

"Me pregunto ¿en qué momento nos herimos tanto? ¿En qué momento llegamos a este punto en el que estamos hoy? ¿En qué momento dejamos que tantas personas opinaran acerca de nosotros, nuestra relación y nuestras hijas? A lo mejor me vas a decir que fue en el momento en que te fallé y sí, tienes toda la razón".

En el clip, que se publicó cerca de las 3:00 horas en el canal de Youtube del histrión, relata que la relación con su ex esposa fue de altos y bajos y que su matrimonio acabó antes de que firmarán el divorcio.

El actor narra que su punto como pareja fue cuando se desató el escándalo por la paternidad del hijo de Marjorie de Sousa, que se le imputaba a él.

"Fue algo que marcó el rompimiento de nuestra relación y que no pudimos superar.

"Te quiero pedir perdón. Perdóname por haberte puesto en esa situación, por haber puesto a nuestra familia y a nuestras hijas en esa situación. No fue mi intención".

En el video, que titula como "Pongamos punto y final, y dejemos de hacernos daño", Soto deseó a Bazán suerte en su nueva relación.

El martes pasado, Geraldine Bazán dijo que Irina Baeva, actual pareja de su ex marido Gabriel Soto, la acosó en redes sociales para que se enterara de que él le era infiel.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Bazán contó que la rusa fue hostil, le envió indirectas y publicó mensajes con el fin de herirla.

Un día después Baeva publicó un comunicado en el que informó que no se defendería y que las cosas tomarían su lugar con el tiempo.

Geraldine Bazán ha expresado ya públicamente su desacuerdo en que sus hijas, Elisa y Miranda, convivan con la actriz, actual pareja de Gabriel Soto.