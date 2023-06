Sostiene Elena Ríos acusaciones contra Tenoch Huerta

Ciudad de México.- A través de sus redes sociales, la saxofonista Elena Ríos sostuvo las acusaciones que realizó hace un par de días en contra de Tenoch Huerta, donde lo acusó de depredador sexual y de haber practicado 'stealthing'.

"No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas", escribió la artista en su cuenta de Twitter.

En un segundo tuit, Ríos compartió un par de capturas de pantalla de una supuesta víctima del actor de Güeros.

"A mí también me pasó, conocí a Tenoch en un lugar de la Del Valle y comenzamos a hablar por Twitter, aunque borré todo aún tengo algunas cosas guardadas en WhatsApp. Nunca lo confronté o siquiera pregunté pero puedo asegurar que a mí me hizo lo mismo.

"Cogimos, se vino, y 'sin que yo me diera cuenta' se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido. ¿Cómo chingados vamos a comprobar esa situación?", relata la supuesta víctima en un correo que le mandó a la saxofonista.

Elena también asegura que las compañeras del actor le tienen miedo porque el sistema machista lo protege y que las acusaciones no son falsas, pues las denuncias han sido públicas y fundamentadas.

Por su parte, el día de ayer el histrión comunicó que ya no participará en la película Fiesta en la Madriguera, pues ahora se dedicará a limpiar su reputación.