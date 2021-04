Sorprenden los premios Oscar con final tan extraño

Tomada de internet / Joaquin Phoenix durante la entrega del premio a Mejor Actor

Los Ángeles— Espera, ¿qué?

Si eso es lo que le gritaste a la televisión durante los momentos finales de los Oscar del domingo, no estabas solo. En lo que pudo haber sido el final más abrupto desde la toma final de "Los Soprano", las audiencias de televisión que esperaban un final emotivo coronando al fallecido Chadwick Boseman como mejor actor se quedaron para reflexionar sobre una gran sorpresa, un ganador ausente y un rápido "hasta la próxima” de los Oscar.

Fue un momento más inusual en la más inusual de todas las transmisiones televisivas de los Oscar, uno que desafió las convenciones de muchas maneras. Algo de eso fue bueno: en un año de pandemia en el que los premios se enfrentaron a desafíos sin precedentes, los Oscar recuperaron el glamour de la alfombra roja. Y aunque muchos nominados no pudieron asistir en persona, fue realmente alentador ver a los que asistieron.

Entre el glamour, recordatorios del mundo real

Los Oscar pueden ser sobre el escapismo al estilo de Hollywood, pero en sus momentos iniciales, Regina King lo mantuvo real. La talentosa actriz y directora de “One Night in Miami” recordó inmediatamente al mundo tanto el flagelo de la pandemia como el flagelo de la violencia policial. "Estamos de luto por la pérdida de tantos, y tengo que ser honesta, si las cosas hubieran sido diferentes la semana pasada en Minneapolis, podría haber cambiado mis tacones por botas de marcha", dijo, en referencia al veredicto de culpabilidad contra Derek Chauvin en el asesinato de George Floyd.

Un espectáculo "prometedor" para las mujeres

Había una gran cantidad de historia por hacer esta noche de los Oscar, y gran parte de ella vino para las mujeres. Primero fue Emerald Fennell, quien ganó el primer premio de la noche, mejor guion original, por el feroz y provocativo thriller de venganza, "Promising Young Woman", su debut como directora. La ocupada Fennell, que también encontró tiempo para interpretar un papel en "The Crown", se convirtió en la primera mujer en 13 años en ganar un Oscar como guionista.

Historia, en más de una forma

La historia ya se había hecho en la categoría de dirección antes de que se abriera el sobre. Por primera vez, dos mujeres fueron nominadas, Zhao y Fennell. Fue simplemente una noche monumental para Zhao, la directora nacida en China que se convirtió en la segunda mujer en la historia de los Oscar en ganar el premio de dirección, después de Kathryn Bigelow, y la primera mujer no blanca. Su lírica "Nomadland" ganó el premio a la mejor película, un rotundo triunfo para la elegante cineasta.

Gracias, mamá, ¡por tener sexo con papá!

Siempre es una buena idea rendir homenaje a la mamá de uno cuando gana un Oscar. Sin embargo, tal vez no para hablar de su vida sexual, especialmente cuando está sentada entre el público. Daniel Kaluuya dio un discurso conmovedor cuando ganó el premio al mejor actor de reparto por su carismática interpretación en "Judas and the Black Messiah" como el líder de los Black Panther, Fred Hampton. Entonces dijo: “Mi mamá conoció a mi papá, tuvieron relaciones sexuales. Es asombroso. Estoy aquí. Estoy tan feliz de estar vivo".

Hombre y cefalópodo

Muchas películas sobre amigos han triunfado en los Oscar a lo largo de los años. Este fue presumiblemente la primera sobre un humano y… un pulpo. “My Octopus Teacher” de Netflix se llevó el premio al mejor largometraje documental. Con imágenes impresionantes, la película cuenta la historia del cineasta Craig Foster, quien se encariñó con un pulpo hembra.

Oh, hey Brad

Youn Yuh-jung ha cautivado al público occidental desde que se abrió paso en “Minari”, y la destacada actriz surcoreana no decepcionó este domingo al ganar el premio a la mejor actriz de reparto, solo la segunda actriz asiática en hacerlo. En su discurso, bromeó sobre la frecuencia con la que su nombre es mutilado, y también se atrevió a burlarse de su presentador, Brad Pitt, cuya compañía estuvo involucrada en la producción de “Minari” por no visitar el set en Oklahoma. "¡Señor Brad Pitt, finalmente!", dijo ella. "Un placer conocerlo."

Anulado de nuevo, Close hace un récord

Probablemente no era el tipo de historia de los Oscar que quería hacer: Close ahora tiene 0 victorias y 8 derrotas en los Oscar, empatando a Peter O'Toole en la mayoría de las nominaciones sin ganar. Seguramente ganará algún día.

¿Podemos volver al antiguo camino?

Otro momento incómodo de los Oscar para Joaquin Phoenix, quien parece especializarse en ellos. Al presentar el premio final al mejor actor, Phoenix indudablemente esperaba, al igual que la mayor parte del resto del mundo, entregar el premio a Boseman, recompensando póstumamente al querido actor por su magnífica actuación en "Ma Rainey's Black Bottom". De hecho, parecía como si se cambiara el orden de los premios, con mejor película presentada antes que mejor actriz y actor, para capitalizar el impacto emocional esperado. En cambio, Hopkins (también merecedor, por supuesto) ganó el premio, y como no estaba allí, dio un final extrañamente abrupto a los procedimientos con un “hasta la próxima”. ¿Podemos volver al orden anterior, por favor?