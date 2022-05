Sonará lo nuevo de Harry Styles en vivo por Apple Music

Archivo/ Agencia Reforma | Apple Music transmitirá en vivo el concierto "One Night Only in New York", del cantante Harry Styles

Ciudad de México.- Apple Music transmitirá en vivo el concierto "One Night Only in New York", del cantante Harry Styles, el viernes 20 de mayo, disponible para todos los suscriptores. El evento, que forma parte de una nueva serie de conciertos con artistas favoritos del público, estará disponible a las 20:00 horas de la Ciudad de México, y coincidirá con el nuevo lanzamiento del disco Harry's House. "Aquellos que hagan clic en el enlace del tweet verán que Apple Music se abre en una página especial de Apple Music Live: Harry Styles, que actualmente alberga entrevistas y álbumes", compartió la cuenta de Twitter de Apple Music. Si bien las retransmisiones del concierto se realizarán el 22 y 26 de mayo, no está claro si estará disponible para verlo a pedido después. Este sería el primer evento con el que arrancaría la gira 'Harry's House', la cual Styles pactó recientemente con Zane Lowe de Apple Music.