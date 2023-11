Sofía Reyes supera un romance fallido y crea 'Milamores'

Ciudad de México.- Tenía que ser en Día de Muertos cuando Sofía Reyes diera a conocer su nuevo disco de estudio, Milamores, y esto porque para la regiomontana representa la transición de los dolores del amor y la despedida de ellos... hacia la bienvenida a los sentimientos renovados y reinterpretados.

"Quería que fuera representativo de una fecha muy importante en mi País. Es un álbum lleno de flores, es el mal de amor, tiene muchas flores, las flores son simbólicas cuando muere algo y renace algo.

"Es el renacer de sentimientos, de personas, de ideas, y, la verdad, me siento feliz de haber llegado a este momento", comentó Sofía, en enlace virtual desde Miami.

La cantante, de 28 años, quien ha sonado con sencillos como "Casualidad", con Pedro Capó, y "Mal de Amores", con Becky G, platicó que Milamores fue inspirado por algunos descalabros sentimentales, pero mayormente por la enseñanza que le dejó un gran amor, el cual ya es pasado.

"Viví muchas cosas que me marcaron, pero sí tenía el corazón roto y me dolía todo. Por esa experiencia me cuestioné lo que hacía, lo que vivía conmigo", abundó la también influencer y modelo.

Su nuevo material forma parte, dijo, de su sentir y su vivir más reciente, y ya anticipó los sencillos "Luna", "Hoy Me Porto Mal" y "tqum", el cual grabó con Kim Petras y Danna Paola.

"Venía de un trip muy existencial, y siento que esto fue como de full aprendizaje, de una experiencia que llamo un despertar espiritual, de situaciones que son difíciles, fuertes, y de cómo del otro lado hay algo hermoso, cómo hay un conectar contigo mismo, desde esta experiencia que ha sido tan importante, hacer este camino, a mí misma".

Aunque su romance más sonado lo vivió con Ricky Montaner, con quien terminó en el 2018 luego de cinco años, declinó hablar de quien inspiró sus nuevas canciones y le rompió el corazón.

"No tiene nada que ver con el medio, y mejor no decir quién es. Sí creo que hay vida después de un amor que concluye, la vida lo ha manifestado, nos lleva a conocernos mejor, a sanarnos, a estar cerquita de nosotros mismos. Esta etapa fue un antes y un después para mí".

Intérprete de "1, 2, 3" con Jason Derulo y De La Ghetto, su mayor éxito, la radicada en Florida incluye en Milamores canciones con Caloncho, Gera Mx y El Gran Silencio.}

"'La Batidora' es una cumbia y tenía que ser con El Gran Silencio, es la pura fiesta, es el buen sonido. Hay que celebrar la vida en el día de la muerte, y qué mejor que la escuchen.

"Les mandé la canción, les fascinó, y es la que abre el álbum; es una canción para todos. Todos la tenemos que bailar".

Con Beéle canta "Cobarde", y esta, como el resto de las piezas, son para ella un recordatorio de que se puede salir adelante luego de un rompimiento.

"'Milamores' es un bolero hip hop, trap, que canto con Gera, y 'Delirio', que es una conversación conmigo misma, con mi niña interior, más sentimental, me llega mucho. Son muy especiales, las dos te sacan las lágrimas. Milamores es 'cortavenas'".