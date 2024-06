Sofía Reyes renace del duelo

Ciudad de México.- Una mano conduce a Sofía Reyes fuera de la fiesta para llevarla frente a un ataúd y cuando mira dentro, descubre que quien reposa ahí es ella misma, todo como parte de su nuevo sencillo, "El 100", que canta junto a DannyLux. Aquella imagen no es gratuita, se planeó como un símbolo de la etapa de duelo que vive actualmente.

"Estas etapas medio incómodas solamente están para que te puedas alinear y siempre es para algo mejor, para crecer, para avanzar".

Los sentimientos de pérdida de la intérprete de "1, 2, 3" y "Mal de Amores" no son sólo por quiebres amorosos, sino también parte de un proceso autorreflexivo, el cual describe como retador, pero de su crisis ha tomado inspiración para crear de manera muy personal.

"El video representa la despedida de una versión mía que ya no me funciona más, es muy fuerte y muy poderoso. Llevo meses en un proceso de muchísimo cambio interno que ha sido sumamente incómodo, de soltar a mucha gente que estaba en mi vida y soltar muchas partes de mí que no me permiten avanzar.

"Son muchos miedos, adentrarme en ese camino ha sido súper incómodo, súper vulnerable. El duelo ha sido rudo, pero he buscado ser honesta porque a través de la música uno puede expresar lo que está viviendo y conectar con mucha gente para que sepan que todos estamos en procesos parecidos", explicó la cantante, en entrevista.

Para Reyes, quien mensualmente registra 7 millones de oyentes en Spotify, conectar con su parte más frágil no es algo nuevo, ya que esa misma idea guió su disco anterior, MILAMORES (2023), pero la regiomontana acotó que su proceso creativo actual es distinto.

"Da más miedo hablar desde una vulnerabilidad donde uno no se siente con tanta claridad y no tan tranquilo, hay muchas cosas que no entiendo", admitió.

Sentirse perdida, lejos de paralizarla, ha llevado a la joven de 28 años a considerar que este es el mejor momento para explorar más y reinventarse.

Tras lanzar su disco, se tomó un descanso para asimilar sus sentimientos, dónde estaba y de qué quería hablar en el futuro, lo que la hizo buscar otros colaboradores.

"Llevaba cuatro años trabajando con mi mismo equipo en mi estudio de Los Ángeles y me sentía muy cómoda, pero para esta nueva etapa dije: 'Quiero viajar, ir a otras ciudades, conocer a gente nueva, trabajar con gente nueva con la que yo pueda conectar'", mencionó, en un enlace desde Medellín, Colombia.

En marzo comenzó a componer de nuevo con ideas distintas. En Miami se reunió con productores que no conocía, y del intercambio de ideas surgió "El 100", que considera algo novedoso al mezclar pop con regional y añadir toques de house.

La intérprete de "Marte" adelantó que su próximo material conjuntará varios géneros musicales y letras que reflejen su recorrido emocional.

"'El 100', por ejemplo, habla de cuando realmente tienes el corazón roto, te das la oportunidad de conocer a alguien nuevo aunque no quieres algo serio, pero de repente empiezas a sentir algo por esta nueva persona. Creo que mucha gente lo vive, yo lo he estado viviendo.

"Otros temas hablan del lugar desesperado de no entender qué pasó en una relación, de sentir enojo, otras que hablan desde el amor y la aceptación, hay un poquito de todo. El duelo que estoy viviendo se siente así, de repente estoy más tranquila, de repente tengo ganas de enojarme", compartió.

