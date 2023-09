Sobreviven Thirty Seconds to Mars y Jared Leto a las modas

Ciudad de México.- Lo que los hermanos Jared y Shannon Leto iniciaron sólo como un experimento creativo, musical y de expresión propia, tiene más de 20 años de existencia: la banda de rock alternativo, con una enorme base de fans en todo el mundo, llamada Thirty Seconds to Mars.

"El viaje ha sido impresionante. No nos veíamos en un camino tan largo. Creo que lo que nos define es la gratitud. Siento que muchísimo del sostén de la banda ha sido por parte de mi hermano.

"Hemos sobrevivido a las modas, hay bandas que se caen o se van por muchas razones, y al estar con mi hermano hemos consolidado una relación muy estable", dijo Jared en entrevista exclusiva desde su casa en Los Ángeles.

En la víspera de la salida de su sexto álbum de estudio, It's the End of the World but It's a Beautiful Day, este viernes, el ganador del Óscar de 51 años opinó que él y su hermano mayor han aprendido a sumar.

"Mi hermano es muy transparente y claro de ideas, es una persona con una visión clara y yo soy muy creativo. Ambos nos unimos por un mismo objetivo, nos complementamos uno con el otro.

"Pasamos el punto de sólo vivir un estilo de vida, es una esencia musical de expresión, un deseo de entendimiento con la audiencia, un punto de encuentro en la música", señaló el vocalista, guitarrista, tecladista y pianista, cuyo nuevo álbum sale este 15 de septiembre.

Su nueva producción discográfica, explicó el músico, actor, modelo y empresario, es el resultado del encierro durante la pandemia por Covid-19 y muchísimos reflexiones a las que los hermanos llegaron tras maratones de series y películas.

"Yo creo que hicimos más de 200 canciones, y nos inclinamos por una depuración orgánica. Unas no las concluimos, otras parecían demos, otras las sentimos demasiado buenas, otras eran de otro concepto, otras no iban con la idea de lo que estábamos expresando con el disco.

"Salieron luego de haber visto muchísima televisión, series en todo tipo de idiomas", platicó Jared Leto, quien se declaró fan de Rey Tigre, La Casa de Papel, Breaking Bad y Los Simpson.

"Stuck" y "Get Up Kid" son los dos primeros cortes promocionales del material que Thirty Seconds to Mars dieron a conocer, pero para Jared la favorita de todas las canciones es "Avalanche".

"Es una de las que me da escalofríos y me hace sentir muy apegado al estilo clásico del grupo, es muy clásica, muy del rock de nuestros inicios, muy para escucharla 1, 2, 3, 100 veces.

"Y me hace pensar en las influencias que siempre han sido parte de mi vida: Led Zeppelin, Nirvana, Nine Inch Nails, Radiohead. Y entre más crezco más voy apreciando lo que hace Depeche Mode, Muse".

Thirty Seconds to Mars actuará el sábado 18 de noviembre en el C.Capital de la CDMX, compartiendo cartel con The Black Keys y Blur.

"En México siempre nos han dado el mejor recibimiento. Volvemos muy pronto, y esperamos regresar con shows en solitario (para el 2024).

"La gastronomía que tienen es única, y seguro todos lo dicen, pero la efusividad se nota en otra manera, en el bullicio de la gente, los coros, la pasión que le ponen a lo que decimos, siempre no han dado un lugar muy especial".

Arma portada con su celular

Durante su carrera, Jared ha desempeñado también la faceta de fotógrafo, en clips musicales o sesiones para él y su grupo, siempre con su seudónimo, Bartholomew Cubbins.

Esta ocasión hizo las fotos para la portada de It's the End of the World but It's a Beautiful Day, pero con un iPhone.

"Hay cosas bellas como ver al cielo y apreciar su inmensidad y lo que significa. Tomé una foto todos los días, por muchísimos meses; pensaba que me gustaría más el atardecer, pero fue del amanecer".