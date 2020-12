Sinead O'Connor publicará libro de memorias en 2021

Associated Press / En esta imagen difundida por Houghton Mifflin Harcourt, la portada de "Rememberings", un libro de memorias de Sinead O'Connor a publicarse el 1 de junio del 2021

Nueva York— Sinead O’Connor no ha lanzado un álbum en años, pero ha estado ocupada escribiendo sus memorias.

La cantante y compositora ganadora del Grammy publicará “Rememberings” el 1 de junio, anunció Houghton Mifflin Harcourt Books & Media el lunes. La editorial calificó el libro como un recuento “revelador” sobre la vida de O’Connor, desde su niñez en Dublín hasta sus triunfos, incluida su versión de “Nothing Compares 2 U” de Prince, y sus muchas polémicas y problemas de salud mental. El mes pasado, O’Connor informó que estaba empezando un programa de un año para tratar trauma y adicción.

“Esta es mi historia, como la recuerdo. Me divertí mucho escribiéndola durante los últimos años”, dijo la artista en un comunicado.

O’Connor, quien cumple 54 años esta semana, es también conocida por los álbumes “The Lion and the Cobra” y “I Do Not Want What I Haven’t Got”. Su más reciente disco de larga duración, “I’m Not Bossy, I’m the Boss”, salió en 2014, pero está trabajando en nuevo material y ha dicho que espera tener un álbum para el 2022. El pasado octubre lanzó una versión de “Trouble of the World”, un tema de la difunta cantante de góspel Mahalia Jackson.