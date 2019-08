Sin planes de boda con Peña Nieto: Tania Ruiz

Ciudad de México— Tania Ruiz no tiene planes de boda con el expresidente Enrique Peña Nieto, al menos, por ahora.

La modelo comentó que vive el día a día y que por el momento prefiere disfrutar sólo de su relación.

"Me siento feliz porque estoy en un noviazgo el cual valoro, admiro y respeto mucho. Está muy bonita esta etapa del enamoramiento.

"Nada de matrimonio ni nada por el momento", afirmó anoche la joven, de 31 años, en entrevista.

Sin embargo, no descarta llegar al altar algún día e incluso tener más hijos.

"La verdad es que vamos poco a poco, yo creo que a lo mejor la ilusión de cualquier mujer es vestirse de blanco.

"Hoy por hoy estoy feliz viviendo mi noviazgo, muy contenta, agradecida y siempre haciendo el bien, tratando de ser mejor cada día, y ya el tiempo dirá", expresó.

Ruiz aseguró que el exmandatario, de 53 años, ha sido un pilar de fortaleza para ella, especialmente porque recibe su apoyo en todas las decisiones que toma.

"Siempre me apoya mucho, al igual que a mi carrera como modelo, en todo, en lo que yo quiera, es muy lindo conmigo", reveló.

Ante las críticas negativas que ha recibido el expresidente, la modelo negó sentirse afectada.

"La verdad es que si quieres quedar bien con todo el mundo está súper difícil, por eso es mejor vivir la vida tú, con la gente que te quiere, con tu familia, que te da amor, que te rodea, que te hace crecer como persona, (con alguien) que te haga mejor", sostuvo.

Por otro lado, de acuerdo con la modelo, la relación que mantiene con Alejandro, Nicole y Paulina, hijos de Peña Nieto, es perfecta.

"Todo para bien, todo está increíble. La verdad es que yo vivo el presente y creo que es un regalo de Dios estar vivos; todo lo bueno y malo es enseñanza".

En cuanto a la problemática que enfrenta Yadhira Carrillo con su esposo Juan Collado, quien actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte tras ser acusado por la Fiscalía General de la República por supuestos nexos con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Ruiz comentó.

"No he hablado con ella (Carrillo), pero le deseo muchas bendiciones, mucha luz."

Este martes, Tania Ruiz fue nombrada imagen de la nueva campaña de unos productos cosméticos.