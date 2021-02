Sin maquillaje

HBO compartió ayer el primer adelanto de Tina. El documental que seguirá la historia de vida de la exitosa cantante de R&B, Tina Turner de 82 años.

El primer anuncio de la entrega se realizó en 2018 durante el Festival de Cine de Cannes. La cinta contará con material exclusivo, imágenes nunca antes vistas, entrevistas con personalidades de talla internacional y por su puesto, la misma Turner, quien de viva voz, contará su turbulenta historia y ascenso a la fama.

Tina fue dirigida por los ganadores del Oscar y Emmy, Dan Lindsay y T.J. Martin, además, cuenta con la participación de productores como Simon y Jonathan Chinn, quienes ya han trabajado en cintas biográficas anteriormente.

El documental se ha posicionado como uno de los más esperados en la industria, siendo catalogado como “la máxima celebración de una superestrella mundial y un retrato íntimo de una mujer que superó la adversidad extrema para definir su carrera, su identidad y su legado, a su manera”, escribió Altitude, productora del filme.

El debut de Turner en los años sesenta se vería marcado por su entonces esposo Ike, con quien formaría Ike & Tina Turner, el dúo estadounidense se posicionó como uno de los mejores de la época, y fueron inducidos al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1991.

El documental, Tina, presentará un retrato, dinámico, veraz, una historia llena de supervivencia, dolor y angustia, pero que dio paso al nacimiento de la reina del Rock & Roll en los años ochenta, dejando un gran legado y éxitos como ‘We Don’t Need Another Hero’, ‘What’s Love Got to Do With It’, entre otros.

A finales del año pasado, la cantante compartió un playlist titulado Tina: Film Soundtrack & Greatest Hits, creando una compilación de las canciones que son imprescindibles para ver el próximo documental de Turner.

En el tráiler compartido por HBO, Turner habla de cuando su madre dejó a su familia siendo ella muy joven.

Aunque en 1993 se estrenó la película ‘What’s Love Got to Do’, la cual seguía el debut de Tina junto a su ex esposo Ike. Tina, es el primer retrato cinematográfico avalado por la cantante.

Angela Bassett, Oprah Winfrey, Kurt Loder, Katori Hall y el esposo de Tina, Erwin Bach, son algunas de las personalidades que aparecerán en el documental de la cantante.

Toma nota

Tina

HBO y HBO Max

27 de marzo